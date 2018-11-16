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美股中段跌133點

2018-11-16 列印
　　美股初段偏軟，杜瓊斯工業指數中段跌一百三十三點五七，報二四九四六點；納斯達克指數升五點零七，報七一四一點。

　　滙控美國預託證券報六十五點零五港元，較香港收市跌零點九五港元；騰訊美國報二百八十七點八九元，跌零點一一元。
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