禮頓監工出庭應訊 認未全天候持續監督

自從朗奴高文今年二月接掌帥印，荷蘭漸漸重拾勁旅本色，各賽事近四場兩勝一和一負，箇中關鍵是翼鋒迪比改打前鋒激發其破門能力，於上述四戰獨取三球。橙軍今晚歐洲國家聯賽A1組繼續由此子攻堅，有力擊退陣容不整的法國，主勝捧得過。 （香港開電視77、有線602、662台周六凌晨3:45直播） 荷蘭在朗奴高文執教下逐漸回復昔日光彩，不同戰線對上四戰兩勝一和一負，包括歐國聯主場3:0大勝德國。他以華基爾雲迪積克成為防線重心效果顯著外，進攻翼鋒迪比改造成假中鋒更是妙著，由後者在新位置錄得三球一助攻可見一斑，朗奴高文直言：「擔任假中鋒，他既能發揮個人技術，又激活入球能力，蛻變成真正頂級...

2018-11-16