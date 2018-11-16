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禮頓監工出庭應訊 認未全天候持續監督

2018-11-16 列印
■涉嫌與將軍澳多宗單車盜竊案男子被押解往其寓所搜查。
■探員帶走一批證物調查。
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　　沙中線紅磡站調查委員會昨日繼續聆訊，禮頓地盤監工陳智業指，日常工作負責監督有關安裝螺絲頭的工序，承認沒有按屋宇署規定在地盤全天候及持續監督，每日只有兩成時間監督工序，不排除會出現監督遺漏情況。他又指剪鋼筋是錯誤行為，一旦發現會制止。

　　資深大律師又引述一名港鐵工程督察的證供指，曾就不合格報告中五枝鋼筋被剪叫陳智業跟進。陳智業表示，忘記了當日對話內容，亦對事情及其後的補救工作沒有印象。

　　另外，立法會昨日否決引用特權法，調查港鐵沙中線工程問題。運輸及房屋局長陳帆表示，調查委員會聆訊正在進行，加上執法機構也正就事件調查，港鐵最後也會鑿開部份月台層板和連續牆進行檢查，認為事件終會水落石出，議員毋須引用特權法調查。



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