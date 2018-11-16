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樂善堂中小學裝太陽能光伏板

2018-11-16 列印
　　九龍樂善堂昨日宣布在旗下多間中小學，響應「可再生能源上網電價」計劃，在天台各安裝二十八塊「太陽能光伏板」，預計參與學校每年可生產約十三萬度電，相等於六十萬元的電費回購收益。所有收益會撥作「樂善堂李聖潑STEAM教育獎學金」，主要頒發給在科學、科技、工程、藝術及數學有傑出成就的學生，暫時未有預算獲獎數目。
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