教練詐騙自閉學員罪成

連鎖健身中心旗下男教練早前承認一項欺詐罪，詐騙一名患自閉症男學員的金錢。被告昨於東區裁判法院被裁定罪名成立，裁判官彭亮廷強調「監禁在所難免」，正考慮即時監禁，押後判刑。



案情指，被告李耀倫在任職California FITNESS教練時，要求受害人付五千元，聲稱會幫其報名某深水埗拳賽，後來又稱灣仔某拳賽「贏咗有獎金」；在受害人感興趣後，陪同他到財務公司，並借貸三萬元作報名費，同時帶他到一個秘密場所作比賽操練。



但事實上被告並沒有幫受害人報名任何拳賽，而當中的比賽更是不用報名費的。事件最後在受害人家人的追問下曝光。



