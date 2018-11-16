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小學爆急性腸胃炎 20學生情況穩定

2018-11-16 列印
■二十名九龍塘宣道小學學生感染急性腸胃炎。
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　　衞生署衞生防護中心公佈正調查九龍塘一所小學爆發的急性腸胃炎個案，據報二十名九龍塘宣道小學學生受感染，包括十二男八女，分別為九至十歲，周二起陸續出現嘔吐及腹瀉等病徵。當中十九名學童已求醫，一人需入院治療，全部人情況穩定。

　　衞生防護中心人員已對學校進行醫學監察，並要求校方加強消毒清潔，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，飲用經煮沸的水及不要光顧無牌食肆及食物檔攤，以防感染急性腸胃炎。
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