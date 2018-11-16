「想通過伸展，幫助其他人」 ﻿視障跑手進修﻿ ﻿冀做伸展導師﻿

因患青光眼而失明的昭健，本來不喜歡跑步，直至十年前認識數名領跑員，逐漸愛上長跑，近年更遠征多個全程馬拉松比賽。由於經常練跑，他不時拉傷雙腿肌肉。為紓緩肌肉疼痛，昭健早前報讀伸展導師課程，冀望日後可成為伸展治療師，協助其他視障運動員拉筋及按摩。



據《星島日報》報道，昭健自小便患上青光眼，三年級那年，突然再也看不見課室黑板，從此眼前只剩下一片漆黑。雙眼雖看不見，但他沒有因而疏於運動，更開始玩柔道，接受港隊訓練，「自己對柔道都幾有興趣，因為可與視力正常的朋友有更多互動。」



畢業後因工作繁重，他難以抽空參與恒常的柔道訓練，十年前經朋友介紹下，加入香港失明人健體會，開始接受正規的跑步訓練。他直言，讀書時玩柔道，有時會跑步以增強體格，但只會捉緊朋友手肘跑，「當時感覺跑步很單一，圍圈跑亦較沉悶，加上自己看不到，根本不知自己跑了多久，跑了多遠。」



直至加入健體會後，昭健才知道「領跑繩」的存在，跑步時再也不用捉住他人手肘，領跑員更會一邊跑一邊描述眼前風景，增添不少樂趣，「與領跑員一起跑，他們會形容天氣、沿途見到的東西。」在領跑員的帶領下，昭健逐漸掌握跑步節奏，同時找到跑步方向。



初時跑四百米已喊辛苦的他，從沒想過自己會喜歡上跑步，更可完成一個又一個長跑比賽，「已經忘記自己跑過多少個十公里賽事，實在太多了，全馬我則跑過五次。」多年來與領跑員一同跑步，彼此之間建立了信任及默契，更由運動場轉到街上跑，「他們很想我們（視障跑手）進步，故會幫我們改跑姿，想我們跑更遠。如果沒有領跑員帶住，我想應該沒機會跑街。」



由於經常練跑，昭健不時拉傷雙腿肌肉。為紓緩肌肉疼痛，他早前報讀伸展導師課程，並獲取香港伸展運動學會的伸展導師資格，更是該會首位視障伸展導師。他表示，視障人士因看不清或看不見，走路時會小心翼翼，肌肉難以放鬆，久而久之會出現膝頭及腰部痛症，故希望日後可成為伸展治療師，協助其他視障運動員拉筋及按摩，「我不想只受人幫助，好想通過伸展，幫助其他做運動的人。」



