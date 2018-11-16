屯門反走私 檢值200萬急凍穿山甲

警方與海關昨日在屯門對開海面進行一項反走私行動，發現多名疑人從一輛七人車上，搬運一批懷疑走私貨物落岸邊一艘快艇，人員上前截查時，六名疑人棄下車及貨物登上快艇向內地水域逃去，人員檢獲一批總值約二百萬元走私急凍穿山甲。



昨清晨七時，水警聯同海關人員，在龍鼓灘一帶水域展開反走私聯合行動期間，人員發現一艘可疑快艇駛近龍鼓灘沿岸，其後附近有五名本地男子將一批貨物從一輛白色七人車搬到該快艇上，在附近埋伏的人員採取行動，該五名可疑男子及七人車司機登上快艇向內地水域逃去。人員其後在七人車內檢獲共十七箱懷疑走私急凍穿山甲，估計市值約二百萬元。



