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「可持續使用生物資源」巡迴展教育公眾實踐環保採購

2018-11-16 列印
　　生物資源對人類生活十分重要，如食物、衣服、傢俬、藥物等。環境運動委員會、環境保護署及漁農自然護理署合辦「可持續使用生物資源」巡迴展覽，鼓勵市民明智地選擇及使用生物資源。

　　是次展覽由環境及自然保育基金贊助，由昨日起至明年一月下旬於本港多個地方舉行。

　　展覽將展出本地插畫家蘇真真設計的相關主題港式潮語卡，以及配合升級再造物料所造的展覽板，向市民介紹可持續的生活模式，例如食用獲「優質養魚場計劃」認證的魚類（如烏頭魚）和使用森林管理委員會認可的紙張，讓公眾明白生物資源對日常生活以至全球環境的重要性，從而改變現時社會過度消費的生活模式，選擇可持續產品，以實踐環保採購。



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