﻿陳偉儀歷經失敗挫折﻿ ﻿攻克遺傳病學難關﻿

中文大學新近擢升生物醫學學院院長陳偉儀為副校長，經歷窮到燶的童年、兩次「失馬」 ，最後卻造就今日的成就。高考後，輾轉考入中大化學系，畢業後遂遠赴他鄉升學。留美期間，有幸遇上恩師啟蒙，對生化遺傳學一讀上癮，憑藉拼到底的科研精神，將奇怪遺傳病一一拆解。〇九年應母校邀請返港建立生物學院，鼓勵教授走出象牙塔，將研究成果產業化，打造Made in Hong Kong（香港製造）的品牌。



據最新一期《東周刊》報道，專注於份子與生化遺傳學研究的陳偉儀，早已是科研界殿堂級人馬，但許多研究工作仍親力親為。再難的遺傳病都難考起他，惟獨面對本港科研界的斷層問題最讓他懊惱，歸根究柢是學界仍存有舊思想，總認為搞科研無「錢」途，將科研成果賣錢是巿儈，亦有人認為「香港生物科技無得搞」。



他反駁說：「中大教授盧煜明發明無創產前檢驗，仲有中大教授湯曉鷗發明人面辨識技術，港大教授袁國勇拆解到沙士病毒，都證明Made in Hong Kong 唔係夢想。」



斥部份教授只顧寫論文



陳偉儀批評部份教授只顧在象牙塔埋手寫論文，他致力推動「轉化醫學」，將研究成果產品化、巿場化，協助患罕見遺傳病人士快速診斷及治療，這是陳偉儀的使命，也是他入行的初心。



他專攻兒童遺傳病，首個研究包括明奇氏病。當年他對相關的研究愈做愈起勁，更發現單靠分析皮膚細胞，即可及早作出診斷，有別於以往需要抽取肝組織作化，對病人的創傷性大大減輕。



陳偉儀童年家境清貧，無阻他力爭上游，會考取得驕人成績。劍指港大電機工程系卻不獲取錄，幾經轉折入讀中大化學系。畢業後，他一心報考政務主任，卻苦無回音。美國佛羅里達大學錄取他讀博士，未料抵美不久，突然收到政府的取錄通知。



留美期間重演「塞翁失馬，焉知非福」的劇情，給他遇上了一位遺傳病學的猶太人教授。短短三年考獲博士學位，八九年升任正教授。後來美國國家健康研究所羅致他成立臨牀基因組織學實驗室，往後十年，他一邊在大學教學，一邊在研究所做研究，與高深的遺傳病學鬥智鬥力四十多年。



