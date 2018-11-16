﻿虛幣騙案涉款逾億﻿ ﻿過百苦主控訴無門﻿

虛擬貨幣「龍頭」比特幣價近月靠穩六千五百美元水位，戳破不少人的虛幣致富夢。有政黨在一個月內，已接獲過百名掘礦苦主求助，涉款保守估計過億元。專家批評，港府對虛幣監管態度曖昧，認為政府應視掘礦為投資產品規管。



據《星島日報》今年七月底揭發多名網絡「虛幣達人」，高調推銷多種虛擬貨幣的掘礦機，並提供海外託管服務，每部價錢動輒過萬元；負責人聲稱一般市民靠掘礦「三代無憂不再是夢」，大批港人不虞有詐。事隔三個半月，有虛擬貨幣至今仍未發行。苦主紛紛組成聯盟，要求賠償，更有人報警求助。



民主黨財經政策副發言人袁海文指出，經初步了解，求助苦主大多指控受「虛幣達人」火燎森誤導，購入HE15雲端掘礦合約，最後虧損嚴重。火燎森在苦主召開記者會後消聲匿跡。



根據警方提供的數字，截至今年九月，涉及虛擬貨幣的科技罪案已有一百八十九宗，相比去年全年僅五十宗，升幅驚人。然而，警方要拘捕提供掘礦合約的「虛幣達人」並非易事。據了解，警方已交由重案組跟進以上案件，但負責探員坦言「虛幣達人」精於走法律罅，整個銷售過程未有觸犯刑事法例。



雖掘礦合約的推銷及賺錢方式，似足投資產品，但執業律師蘇文傑分析，在本港現有法例下，虛擬貨幣被視為虛擬商品，因此不受《證券及期貨條例》規管。蘇文傑指出，虛幣達人不符合集體投資計劃中的管理財產定義，警方只能以詐騙及違反《商品說明條例》控告賣家，他形容現有法例難以監管掘礦合約。



就此，熟悉虛擬貨幣監管的美國克林信大學經濟系副教授徐家健不諱言，指掘礦缺乏監管致「蠱惑」亂象叢生，即使推介人以「三代無憂」等失實字句宣傳，最終回報差強人意亦毋須負上責任。



徐家健直言，掘礦可比擬衍生產品，惟運作過程更神秘，加上掘礦於中港的流行程度遠超歐美，後者對此的反應必然較香港慢，故港府有更大逼切性進行監管，不應靜待外國監管機構推出新指引，始考慮參考跟從。



就監管掘礦的形式，徐家健認為，推銷人應如傳統股票經紀一樣領有牌照，同時申報自己與該產品的利益；掘礦平台則須提供資料證明其礦池的所在位置，增加消費者的保障。香港區塊鏈產業協會會長王俊文建議通過科技手段，要求平台定時披露掘礦進度。消委會提醒，在未有全面了解虛擬貨幣的特性、運作原理及考慮風險前，消費者不宜跟風投機。



