﻿聽障舞者感受節拍﻿ ﻿艱苦跳出生命光輝﻿

舞台燈亮了，藝術成為殘障者連接外界的通道，聽不到節拍的聾人以心代耳，踏着舞步只為守住一個初衷。政府將於今年第四季推出殘疾人士藝術發展基金，助有潛能者一展所長。《星島日報》專訪展能藝術家，見證他們踏上閃爍之途的歷程。



聾人舞者黃耀邦（Jason）感受來自地板的震動，心裏一下一下數拍子，自信地抬頭起舞。習舞十年，他比常人揮灑更多汗水、淚水追趕節拍，就算遇上溝通障礙、學習權益被忽視，亦無法叫他放棄跳舞。因着舞蹈，讓他不甘躲於邊緣。



隨地板震動起舞



聾人跳舞，先要熟習舞步，再把音樂聲調高，不是為了聽，而是用以感受地板的聲波震動，同時輔以燈光和內心數拍子。跳群舞時，聾者若拍子稍慢，可靠健聽同輩提點；掌握音樂感情，則靠理解歌詞，好使無聲勝有聲。



以上心得來自Jason日積月累的經驗，惟無聲舞蹈於十年前的香港，猶如癡人說夢。當初他跟一班聾人朋友通過比賽贏得一期免費跳舞班，可是健聽導師講解速度太快，上堂沒手語翻譯，聾人就算懂得讀唇亦來不及理解，無人有時間停下來講解歌詞內容，結果一堂完結了，聾學生似乎甚麼都沒學到。



同伴離開了，唯獨Jason不肯放棄，堅持自己付錢補堂也得繼續學下去，每一堂他更留意身旁同學的動作對準拍子，決不放過所有細節，用心記下回家再苦練。這些年Jason一路走來付出的練習時間，比健聽舞者多上兩三倍，曾跳到累了、哭了，但伴隨舞曲躍動的心跳聲，不斷提醒他何為無法割捨的愛。



Jason想起一○年他和聾人朋友在尖沙嘴的演出，原本反對兒子跳舞的父母首度觀演，看見群起支持的觀眾，終願改變想法。同年五月他成立森林樂聾人舞蹈團後，父親未及多看幾場表演，已不幸於年底離世，「爸爸臨終前跟我說，就算我是一個聾人，都希望我持之以恒的努力，做個成功的聾人。」



開舞蹈學校助同路人



隨着森林樂的演出經驗增加，加上Jason於一六年成為再生勇士，外界漸更關注聾人舞者，如今他盼為聾人社群聚集更多光芒。數月前他兩位健聽跳舞導師，開辦了全港首間針對聾人需要去布置的舞蹈學校，特設會震動的地板、輔助數拍的射燈，還有可供投映樂曲歌詞的屏幕。



被舞蹈改變的人，不止有重拾自信的學生，還有醉心為聾人和健聽者全職教學的Jason。負責授課的他，再無初期學舞的迷茫。聽不見節拍，又如何？



