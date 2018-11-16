﻿懷舊板間房成拍戲熱點 龍心公寓房東見盡百態﻿

髒亂的深水埗板間房，竟憑藉懷舊裝潢，成為電影拍攝熱點，當中《踏血尋梅》女主角遭嫖客殺害肢解一幕，更成為港產片經典片段之一。龍心公寓第二代房東周叔，見證無數過客人生起伏，但悲哀氛圍之下，也有破涕而笑一刻，不勝感言：「人生如戲，際遇無常；心存善念，終有好報。」



深水埗福華街與南昌街交界，一幢六層高唐樓的一樓外牆，原本以鮮紅油漆塗寫的「龍心公寓」四字，經歷歲月洗禮明顯掉色。沿着陰暗樓梯登門，踏進約千呎單位，發現昔日公寓被改建為十間板間房，狹長走廊兩側牆壁，一米以下鋪滿馬賽克紙皮石，上部白色牆紙發霉泛黃，鐵製窗花掉漆生鏽，看似殘破，也覺懷舊。



七十年代客人排隊租房



這間猶如七十年代的破房，原來已獲十多名導演青睞，作品包括電影《暴瘋語》和電視劇《我們的天空》等，還有加拿大團隊拍攝的微電影，當中最經典一幕，是奪得二○一六年第三十五屆香港電影金像獎中最佳編劇、最佳男女主角等七項殊榮的《踏血尋梅》。



大銀幕下，談情說愛、色慾纏綿、殺人碎屍的情節接連上演，其實鏡頭外，也有不少悲歡離合故事。周叔表示，上世紀七十年代，四名探長合資在該單位開設「一心公寓」，數年後四人轉讓生意予其父母，改名「龍心公寓」，當年十九歲的他當上「太子爺」打理生意，「客人排隊租房，龍尾在地下街外！」



七十至八十年代，是公寓的黃金時期，周叔憶述，當時有大批未找到長租居所的市民租住，加上經營有道，家族事業不斷壯大，先後在銅鑼灣、九龍塘和新界開設十多間公寓。



但隨着社會變遷，當局提高短租寓所發牌條件，加上新落成賓館設施較佳，家族經營的公寓相繼結束，「龍心公寓」遂於九十年代末改建為板間房，以廉租吸引長租住客。



雖然滿腹牢騷，周叔其實心懷憐憫，多年來堅持以低價出租， 每間面積約七十至一百呎的板間房，現時只收取一千三百元至二千元租金，不另收取水電費用。周叔謙稱，相信因緣果報，加上歷年耳聞目睹不少租客失意、悲憤和困苦境況，不忍落井下石，因此遭遇欠租，多會讓對方押後償還，「趕入絕路，給予生路，就在一念之間。」一齣愛心電影，似乎每天都在板間房上演。



