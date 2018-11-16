天平山村﻿瘋狂僭建劏房﻿ ﻿政府收入恐陷賠償黑洞﻿

為應付長遠房屋需求及推動經濟增長，政府○七年推出新界東北及西北新發展區計劃，預計要花五億五千萬元，用作安置及賠償予約八千戶受影響居民。惟不少受收地影響的寮屋戶主及農地地主，不斷僭建寮屋，招攬數以萬計租客入住。今年五月，當局更推出全港性「優化收地特惠補償及安置方案」。消息人士認為，政府如此優化收地賠償及安置，隨時陷入收地賠償黑洞。



根據地政總署測繪處的航空圖顯示，石湖新村內一幅逾萬平方呎土地，十年前仍是一片草綠，到一四年起出現新搭建的建築物。《東周刊》記者以租屋為由進入該屋群了解，發現有十多列單層建築，間出約十四條小巷，最外圍一列則是雙層建築，每列間有約二十間面積一百八十平方呎的劏房單位，內有獨立廁所和開放式廚房，整個屋群儼如一條「劏房村」。



有村民說：「三、四年前好多人知道這裏收地發展，就湧入來住，雖然單位細小兼環境一般，但好搶手，早已全部爆滿，因為差不多所有住戶都想博賠償或打尖上樓，現在人人等清拆，不會搬走。」



上水天平山村是另一個僭建重災區，住戶由四年前接近一百戶，至今已暴升十倍至逾千戶，村內原有的魚塘、雞鴨場等，同樣遭人大規模改建成住屋。該村的居民協會主席廖健文不滿政府多年來非但未有解決問題，更突然於今年五月推出優化特惠賠償及安置方案，將原本非法行為變成合理化，令大批本來未必有資格享受房屋資助的人，能夠快過公屋輪候冊的市民上樓，進一步影響現行公屋輪候時間。



據發展局今年五月十日公佈的全港性「優化收地特惠補償及安置方案」，包括引入免經濟審查安置，讓合資格住戶可租住或購買由房協提供的安置單位；登記屋主的現金特惠補償，由原本上限六十萬元大幅提升至一百二十萬元，領取資格的門檻亦由以往需住滿十年，大減至兩年。



受影響人士恐多數倍



當局估計「古洞北和粉嶺北」及「洪水橋」兩大新發展區，共約八千住戶受影響。但有熟悉新界村屋租務巿場的地產業人士相信，政府公佈的受影響住戶數目完全計錯數，「不排除到清拆時，會爆出幾倍人出來搵着數，又話要屋又話要錢，令賠償陷入無底洞，最終又是要額外動用納稅人的金錢來解決。」



