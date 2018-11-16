德育課倡獨立成科 學界憂添學生壓力

上周理工大學建議中小學將品德教育獨立成科，掀起學界爭論。有中學校長坦言，會以耳濡目染的方式，再配合工作坊、參觀等專題性活動，增強學生的德育及公民意識。另有直資學校自設全民教育課，按不同需要，討論特定的品德教育議題。但學界憂慮，若品德教育獨立成科，或會加重學生學習壓力。



理大應用社會科學系團隊上周發佈兩項有關品德教育的研究，發現不少本港中小學，因教育局的資源及支持不足，難以將官方資料與校本課程結合，故建議政府將品德教育獨立成科，並在中小學全面推行，改變以往滲透在不同科目的做法。



不過，曾任公民教育委員會委員的廠商會中學校長麥耀光認為，將品德教育獨立成科，課程內容會變得規範化，變相是成為了縮窄價值觀的教育。麥耀光指出，為推行品德教育，該校設有成長委員會，並會定期舉辦專題性活動，另設一些講座、小組分享會、參觀及比賽等。



奉行「感恩教育」的佛教筏可紀念中學，平日則以耳濡目染方式，提升學生的個人品德。為提升他們的自信心，老師平時都會提醒學生要感恩；由自身做起，例如鼓勵學生與人打招呼，讓他們明白以禮待人才會獲得尊重。



善用班主任課節推廣品德教育，亦屬學界慣常做法。寧波第二中學在每個循環周中，皆在班主任課設立兩堂德育課。該校校長黃景鴻認為，推行品德教育最重要是「做」，故憂慮將品德教育獨立成科，或會着重品德知識多於實踐，加重學生學習壓力。



另有自資學校早於五、六年前已自設品德教育課。匯知中學現時每逢周五，都有兩小時的全民教育課。由於教學內容彈性高，校方可按不同年級的需要，討論特定的品德教育議題。校長張志文表示，初中及高中的全民教育課，前者主要圍繞個人目標建立，後者則側重生涯規劃。



因應中學生愈趨依賴智能手機及網絡，多間中學亦不斷優化現時的品德教育方針。寧波第二中學今年推出試驗計劃，以提升品德教育、自學、個人溝通及生命教育的成效。該校亦正研究通過設立品格證書，進一步鼓勵學生提升個人品德。



為增加學生服務他人的自主性， 近年讓學生自行構思義工活動，由班主任輔助，校長林日豐表示，「其中一班中二學生，早前已構思探訪老人活動，整個籌備過程均由學生主導。」該校老師亦會啟發他們應為社會出一分力，「颱風山竹襲港後，有些學生更到吉澳清潔沙灘垃圾。」



