﻿測試不足趕上馬﻿﻿「轉數快」頻甩漏﻿

轉數快推出至今逾月頻頻「甩漏」，多位來自不同銀行的IT人員均指轉數快研發時間極為倉促。後勤人員即使早知電子直接扣帳授權（eDDA）出現問題，上架前未及移除漏洞。業界形容，轉數快測試不足加上各銀行自行研發其服務端，即時跨行轉帳時易生溝通問題。



金管局向《星島日報》承認個別銀行曾報告其系統出現一些小問題，並認為此屬大型系統推出初期的「正常情況」，不代表轉數快存在問題。可是業界並不認同，就連參與研發的核心人員，私下也不建議朋友使用。



有份參與轉數快系統研發的銀行IT人員王先生（化名）透露，去年十二月中才獲金管局提供的轉數快初步指引，只包含基本要求。



直至今年四月，業界才知悉要於六月完成首輪內部測試，並在九月底推出系統，他直言，三個月時間根本沒可能做得完。



銀行系統老舊



王先生不諱言，金管局與業界溝通不足，導致轉數快推出後問題頻生。他續指，很多銀行系統很老舊，難以同步應付多個系統測試。他更透露，早在進行系統測試時，已發現早前被用作盜取款項的eDDA出現問題，惟須同步處理其餘數百個應用測試，未能即時處理。



吳先生（化名）於另一間銀行參與轉數快系統研發，他稱在轉數快推出後，陸續有客戶向銀行反映，利用系統完成轉帳後，款項已扣除，對方卻收不到錢。他不諱言，負責同事早已預視這個問題，原因在於系統過數時，有機會發生伺服器死機，系統更會因此而遺失整個交易記錄。



銀行IT人員梁小姐（化名）得悉，有銀行現時正處理數百個轉數快轉帳被拒的個案，認為問題與轉數快的設計有關。



數百個轉帳被拒



梁小姐認為，轉數快錯漏百出，源於研發時間過於倉促。她透露，金管局約一年前公佈即將推出轉數快時，只向銀行提供初步指引，各間銀行隨後各自委託外判供應商進行研發。



就上述情況，金管局表示自一六年已展開轉數快的籌備工作，過程中一直與其保持緊密聯繫，確保系統整體就緒方行推出。雖然各間銀行和儲值支付工具營運商各自設計其服務端，但局方設有基本要求，確保服務質素。



招商永隆銀行回覆指，轉數快推出後，間中收到客戶就轉數問題的查詢，主要涉及未能即時過數、銀行之間的系統連接延誤等情況，相關情況亦已即時解決。中國銀行、恒生銀行、滙豐銀行、香港電訊及八達通均指，推出轉數快前已完成有關準備及測試。星展銀行則表示將繼續監察現有服務及系統。



