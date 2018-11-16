﻿10魚生樣本藏寄生蟲﻿ ﻿生吃鯇魚隨時中招﻿

據最新一期《東周刊》報道，早前特意委託浸會大學化驗十一個魚生樣本，結果發現當中五個三文魚魚生有寄生蟲，而五個鯇魚魚生更是無一倖免。



記者隨機從港九各區的壽司店、連鎖超市及日式超市購買六個售價介乎八十元至一百元的三文魚刺身樣本，然後委託浸會大學化驗，結果發現，六個樣本中五個含有寄生蟲。其中一個購自連鎖壽司店的魚生，一盒四片中有兩片分別含絛蟲及肝吸蟲。另一盒六片裝購自外賣壽司連鎖店的樣本，則當中三條含有絛蟲及尖線蟲。



肝吸魚隨時致命



負責化驗的浸大生物系研究助理梁浩文對結果表示驚訝，因三文魚生於鹹淡水交界，寄生蟲無法生存。他懷疑有兩個可能性可以解釋，一是魚生來港後，在後期加工清洗時受污染。另一可能性就是有人將虹鱒魚假扮三文魚。梁浩文指售價低廉的虹鱒魚屬淡水魚，含大量寄生蟲，不宜作刺身食用。其魚片紋理、色澤與三文魚相似，但無三文魚的魚香味。



他指各種寄生蟲中以肝吸蟲最具殺傷力，初期約一毫米，無孔不入，最喜歡入侵人體肝臟，損害肝功能甚至引發肝炎。患者會感到易累，小便帶黃，經常腹瀉及發燒，不及早治理會肝硬化致死。



第二可怕為尖線蟲，會令患者出現腹瀉、發燒。最常見為絛蟲，喜歡居於十二指腸或小腸，短短一星期蟲身可長大逾倍，患者會感到易餓，但食完轉頭又腹瀉。



記者亦在港九新街的連鎖超市及街市購買五個生鯇魚樣本，全部驗出絛蟲。負梁浩文不感意外，因鯇魚多養殖於魚塘，生長環境滿佈淤泥，當中又有人或動物糞便。所驗出的絛蟲樣本中，蟲身至少十毫米，最長三十毫米。



熱粥泡生魚片風險高



提供鯇魚刺身的食肆極罕見，但日常在粥店叫魚片粥，不少粥店之用熱粥泡過魚片，梁浩文警告這樣亦有風險。魚肉一旦未熟透，寄生蟲任存活，最安全是將魚肉煮至可以被筷子穿透才進食。



坊間流傳的滴檸檬汁、加日式芥末、酒、醋或蒜等殺寄生蟲法，港大感染及傳播病中心總監何柏良直言全部無效。他表示不想感染寄生蟲，最有效方式是避免進食淡水魚生。



至於三文魚魚生，他表示必須認清楚產地，確保是正宗鹹水魚，挪威及澳洲出產最有保證。部份國家對可供生食魚類有嚴格處理指示，如美國。他稱現時坊間不少壽司店售賣的三文魚未必標明來源，即使有亦不知真假，建議市民選擇有信譽的商店購買。



