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疑收陀地費不遂　四車遭淋起漆水

2018-11-16 列印
■西貢大涌口村，私家車遭淋起漆水。
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　　西貢大涌口村發生刑毀案，昨晨八時許，四輛分別屬於一家車房及村民的私家車，遭人在車身及車頭潑淋起漆水損毀，其中一名私家車五十二歲姓曾車主取車時發現報警。警員到場聯絡其他車主及車房負責人助查，同時在附近兜截疑人，但無發現可疑人。經翻看閉路電視錄影片段，追緝一名乘的士到達村口可疑男子歸案，案件列刑毀處理。由於有司機稱早前曾有人到來索取費用，警方刻正調查是否與勒收陀地費不遂有關。黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

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