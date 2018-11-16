靚聲傳奇 《無間道》音響店

「高音甜、中音準、低音勁。」是電影《無間道》的經典對白之一，而場景在深水埗樓上音響店Audio Space，由於電影在東南亞賣座，不少人慕名而來打卡，並重新認識真空管放大器（俗稱膽機）的甜美音色，聽着《被遺忘的時光》，一過「影帝」癮。這店由獲得金耳朵認證的香港人劉振華（Peter）經營，由「打工皇帝」到創立「香港音響王國」，從音響愛好者變為膽機設計師，他的故事，與《無間道》劇情同樣引人入勝。記者：周偉乾 攝影：陳鐵剛



Peter在七十、八十年代分別在當時全港最大的電子集團康力集團，德資、日資電子集團負責通訊及音頻器材業務，自言期間公司對品質要求的執着和細微觀察力，對他日後開發產品影響很大。一九八四年，他在北美電訊有限公司打工，後來公司賣盤，一筆過賠償了二十七萬港元予他，當時他決定利用這筆資金創業。



創業之路不平坦，他的第一次挫折發生在一九八五年，他在內地開設電子廠，惟公司因資金管理不善倒閉。後來，他經營過影音生意、地產生意。直至九七移民潮，他本欲舉家移民，在將所有生意賣盤，卻突然發現自己健康好像出了問題，幸好醫生證實是虛驚一場，最後他決定退休並留在香港。



退休後的他，醉心玩音響，租下百寶利大廈一個單位，放置過百萬音響器材自娛。一次偶然機會，他經過一間音響店，被店內一部膽機播放的聲音深深吸引，驚覺幾萬元一部的膽機，聽着居然比起他過百萬的音響器材更有感覺，於是他對膽機產生興趣，同時興起一個創業念頭，計劃自己包辦研究、設計、生產膽機。



製作及生產出一部膽機，技術及材料缺一不可。他自己從事多年電子通訊業的經驗，技術有一定基礎，他買了大量的書籍做研究，也買下價格不菲的名器來解剖，以研究線路；材料方面，他四出搜羅機箱、零件，加上憑打工時與日本電子廠建立的關係，成功獲得一些製作膽機必要的零件，終在九○年研製出第一台「土炮膽機」。



他在九四年於鴨寮街成立樓上舖Audio Space。直至二○○二年，熟客導演劉偉強欲借用他的店舖作電影《無間道》場景，他一口答應，堅持分文不收，未料到《無間道》大熱，無意中大力宣傳了他的店舖，很多不熟悉音響的門外漢也受電影影響，前往朝聖，令他的店舖一時聲名大噪。



他隨即在同年於珠海建立自己的廠房，包辦研發、生產、組裝等。憑着細微的觀察力和精益求精的匠人精神以及對音響潮流的把握，他不斷研製新款贍機，他的產品更獲不少外國著名音響雜誌青睞，在○七年獲美國The Absolute Sound頒發金耳朵認證（Golden Ear Awards），將本土設計，揚威海外。



年過花甲的他，遊走於廠房、店舖，不斷研發、改良膽機，絲毫沒有退下來的跡象，指自己很享受與客戶互動、交流和分享，又自言自己沒有退休計劃，未來會一直做，希望製造出更好的產品予音響愛好者。



