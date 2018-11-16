﻿商人扮遇劫圖吞貸款﻿ ﻿離奇騙案局中有局﻿

新一期《東周刊》報道，澳門日前發生一宗曲折離奇騙案。一名湖南女商人報稱被四名內地男子騙去三百多萬元，粵澳兩地警方聯手追查後閃電破案，拘捕七名珠海斗門男子及起回大部份贓款，並揭發案中有案。



案中女事主姓楊，四十餘歲，湖南人，報稱從商及在廣州開設工程公司。她自稱在當日中午十二時許，與四名內地男子入境澳門，準備承接工程而籌集資金，她到新口岸的珠寶店和當舖刷卡套現了三百多萬港元，再偕同四人往傾生意，惟洽談不果。



楊續說，到下午她準備把款項兌換回人民幣匯返內地，同行的其中兩名內地男子以代為匯款為由，接過載款的環保袋後進入一間珠寶店內，未幾已不見二人蹤影，相信他們已捲款離去。楊稱立即質問同行的另外兩名男子並表明要報警，二人即搶去她的手機丟在地上繼而分頭逃走。



司警其後透過天眼鎖定四名疑犯身份，並證實在當晚他們已返回內地，遂將資料通報廣東省警務部門。案發後翌日，廣東省警方極速在珠海斗門拘捕六名疑犯。據落網疑犯供稱，案中姓楊的女商人，其實是這場騙局的始作俑者。



她因為生意周轉出現問題，透過姓周及姓鄺的本案主犯介紹，向一名內地金主借得三百三十萬元。惟有人早已盤算借錢不還，向內地金主稱該筆借貸「唔乾淨」需要前往澳門刷卡套現清洗，其間再虛構墮入詐騙陷阱，從而拖欠甚至拒絕還款，而事成後向周、鄺合共支付七十五萬元作報酬。



楊收到貸款後到達澳門，突然要求四人簽署文件，供認有份參與騙局，以防他們事後「爆響口」，四名斗門人疑在無從選擇下，聯絡另外兩名身在澳門的鄉里，佈下天仙局中局，目標是鯨吞整筆款項。豈料兩名同黨看到傳媒大肆報道這宗詐騙案，警方如臨大敵在各區進行搜捕，因而臨陣縮沙，致電騙徒要求派人取回款項。



廣東省警方極速鎖定案中疑犯位置，翌日將身在斗門的六名疑犯，包括在珠寶店騙錢的四人，以及臨陣縮沙的兩名同黨悉數拘捕，盤問下得知贓款仍在澳門。十一月七日晚，澳門司警掩至有關酒店將鄺拘捕，起回約二百七十萬元，同時通報賭廳，將疑犯之前一日存入帳戶的五十萬元凍結。



