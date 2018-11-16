印裔港大畢業生研發 簡易理財程式 助年輕人積累財富

從夢想到實現財務目標，每一步都需要周詳計劃。本港一間個人理財初創企業Planto，近日成功推出應用程式，為一眾千禧世代，提供簡易的方法，助大家達成儲蓄目標。行政總裁蘇安科（Ankit Suri）表示，透過屏幕抓取（screen scraping）技術，用最簡單的方法，在安全得到保障之下，讓年輕人了解自己的財務狀況，妥善規劃未來，輕鬆邁向目標。



來自印度、畢業於香港大學工程學院計算機科學系的蘇安科（Ankit Suri），曾在銀行及個人理財界工作多年，早前成功研發個人理財手機應用程式，提供一站式管理個人財務，幫用戶自動記錄收支、計劃目標及進行財務狀況分析，同時提供簡單易懂的儲蓄建議。



有關概念源於Ankit自身對理財的需求，他憶述自己投入社會工作之初，須負擔弟弟大學的學費，也要應付自己日常生活開支，為此感到非常吃力，與朋友傾訴後，發現大家很有共鳴，「喺印度，大家都唔使畀家用，但原來香港需要，突然間，覺得本地好需要財富管理，原來大家一樣有為錢同理想憂愁的困境。」



去年十一月成立的Planto，由Ankit等三位創辦人主理。他們至今合力訪問超過五百位本地年輕人，以了解年輕一輩對理財及人生目標的疑難。訪問期間，Ankit發現千禧世代難以解答最普通的問題，例如自己「要點樣或需要幾耐先儲到錢」，於是他希望令程式更簡約，為大家提供簡單易懂的儲蓄建議，對未來感覺充滿希望。



直至今年十月，有關理財手機應用程式已完成測試階段，並成功推出市場。Planto創始成員之一劉于嘉（Jessica）表示，Planto可供大眾免費下載使用，程式將用戶不同時期的財政狀況製成圖表，再進行整合分析，希望幫大家更易於控制自己日常的消費。她透露，短短三星期，Planto已累積超過六千名用家。



美軍級數保密資料



用戶使用Planto時，必須同步登入網上銀行帳戶，對於如何保障個人資料包括用戶名稱及密碼的私隱，Ankit表示，Planto使用的屏幕抓取（screen scraping）技術，透過閱覽取得用戶的銀行交易資料，而所有敏感資料會採用AES-256加密，規格與美國政府、軍隊及銀行同級，強調有關數據經匿名化處理，保密程序值得信賴；所有敏感個人資料，亦只儲存於用戶手機裏。



Planto得到香港大學創新及創業中心「iDendron」栽培，同時亦獲數碼港鼎力支持。作為Planto的用家，Ankit分享說，「即使未必可以買樓，但好想話畀大家知，買到杯咖啡都可以係目標，尤其知道自己終於儲夠錢嗰剎那，真係令人無比興奮！」他期望將來可將市場擴展至國際，讓更多年輕用家受惠。



