﻿李國寶：遊戲規則已改變﻿ ﻿東亞百年靠結盟續壯大﻿

本地老牌華資銀行東亞（023）本周三正式在港註冊一百周年，並將於明年初慶祝開業百年，與東亞共度半個世紀的主席兼行政總裁李國寶見證數十年來本港銀行業的變化，他表示銀行業的遊戲規則已截然不同，以往要靠併購銀行以壯大規模，現今則要靠數碼化及與非銀行機構聯盟取勝。展望未來，他表示「好希望東亞仲做大啲，不論在規模或服務上，都能成為香港的卓越銀行」。



據《星島日報》報道，李國寶說香港是一個很小的社區，「商人好着重面子」，並坦白說九十年代冀與多家銀行友善合併，但對方礙於面子問題而拒絕，其中有一家東亞已準備簽紙購買兩成股權，但結果在投行的辦公室等了半小時都未見對方出現，及後致電對方始獲回覆：「我個family（家族）唔畀我賣。」



90年代欲併購多碰釘



他說現已售予中資機構的多家銀行，東亞都曾洽商併購，但「個個都同投行講，如果李國寶來問我，千祈唔好覆佢，我唔會賣畀佢」，就是全因一個面子問題。



雖然很多家族銀行拒絕與東亞合併，但東亞亦分別於一九九五年及二○○○年成功收購中國聯合銀行及第一太平銀行。對於當年東亞積極併購的動機，李國寶解說是為了壯大資產規模，以滿足在中國本地註冊成立子行的二百億美元資產要求。



然而，他指當年銀行做大要靠併購，但「O依家個game（遊戲規則）同舊時個game完全唔同，O依家全部都講digital（數碼化）」。那麼東亞百年過後的新方向是怎樣呢？他說，一方面要零售銀行數碼化，另方面要發展資本市場，以擴展零售及企業銀行業務。因此，未來該行將大力投放於數碼化及金融科技發展上，同時會與非銀行機構作更多聯盟合作。



增科技投資 每年花10億



目前除了WeBank（微眾銀行）外，東亞的合作夥伴還包括Ctrip（攜程）、螞蟻金服。總的來說，銀行將來的發展方向會是採取聯盟方式，多於透過併購壯大規模。東亞管理層較早前已預告由明年起三年內，目標每年的資訊科技開支為十億元。 他續說，今後東亞將集中中港市場，因做好主營市場，才能發展海外業務，又「好希望東亞仲做大啲，不論在規模或服務上，都能成為香港的卓越銀行」。



