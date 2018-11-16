﻿李國寶：遊戲規則已改變﻿ ﻿東亞百年靠結盟續壯大﻿

據《星島日報》報道，李國寶說香港是一個很小的社區，「商人好着重面子」，並坦白說九十年代冀與多家銀行友善合併，但對方礙於面子問題而拒絕，其中有一家東亞已準備簽紙購買兩成股權，但結果在投行的辦公室等了半小時都未見對方出現，及後致電對方始獲回覆：「我個family（家族）唔畀我賣。」
90年代欲併購多碰釘
他說現已售予中資機構的多家銀行，東亞都曾洽商併購，但「個個都同投行講，如果李國寶來問我，千祈唔好覆佢，我唔會賣畀佢」，就是全因一個面子問題。
雖然很多家族銀行拒絕與東亞合併，但東亞亦分別於一九九五年及二○○○年成功收購中國聯合銀行及第一太平銀行。對於當年東亞積極併購的動機，李國寶解說是為了壯大資產規模，以滿足在中國本地註冊成立子行的二百億美元資產要求。
然而，他指當年銀行做大要靠併購，但「O依家個game（遊戲規則）同舊時個game完全唔同，O依家全部都講digital（數碼化）」。那麼東亞百年過後的新方向是怎樣呢？他說，一方面要零售銀行數碼化，另方面要發展資本市場，以擴展零售及企業銀行業務。因此，未來該行將大力投放於數碼化及金融科技發展上，同時會與非銀行機構作更多聯盟合作。
增科技投資 每年花10億
目前除了WeBank（微眾銀行）外，東亞的合作夥伴還包括Ctrip（攜程）、螞蟻金服。總的來說，銀行將來的發展方向會是採取聯盟方式，多於透過併購壯大規模。東亞管理層較早前已預告由明年起三年內，目標每年的資訊科技開支為十億元。 他續說，今後東亞將集中中港市場，因做好主營市場，才能發展海外業務，又「好希望東亞仲做大啲，不論在規模或服務上，都能成為香港的卓越銀行」。