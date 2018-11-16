﻿樓市租售幾近凍結﻿ ﻿兩大代理行叫苦連天﻿

中原和美聯近日罕有地「同聲同氣」。這邊廂，中原高層自爆旗下有二百個地產代理全年「食白果」。另一邊廂，美聯亦向業績最差的一百名經紀發警告信勸退。兩公司老闆黃建業及施永青，更先後公開唱淡樓市。



據《東周刊》報道，上月初，差餉物業估價署的私人住宅售價指數結束史上最長兩年半升浪。上月一手加二手成交跌至只有四千三百二十八宗。以現時四萬個持牌經紀約一半為活躍從業員計算，即近五個人爭一張單。



美聯勸退100業績差代理



僧多粥少下，在九龍站任職地產代理的張先生，近兩個月買賣跟租務都「食白果」。「好多客睇淡後市，又話股市唔掂，啲錢返唔到。」中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑先明言，會嚴格執行銷售目標制度，年底有機會開始解僱約五百名佣金收入最差的代理。至於美聯，物業住宅部行政總裁布少明亦自爆已向表現最差的一百名員工發警告信勸喻自動離職，近月已自然流失約一百至二百人。



事實上，美聯和中原老闆黃建業及施永青近日罕有地「同聲同氣」，公開唱淡樓市。中原與美聯這對冤家，九七年地產代理最好景時，雙方由開分行到鬥大賣廣告。為擴張勢力，後來更轉為鬥收購。美聯二千前年賣下香港置業，中原翌年即鯨吞利嘉閣，一於鬥手瓜硬。



施永青促政府出手減辣



今年六月「娥六招」尚未出爐前，樓市仍然勢如破竹，美聯預測樓價全年升幅達一成半。然而到八月底黃建業一改口風，指市場氣氛轉差，樓價已經見頂，因此調低全年升幅至一成二。及至上月，他再度調低預測至升百分之八至一成，即第四季樓價由高位回落約百分之五，未來呈「梯級式」緩慢下跌。



施永青更是幾乎一百八十度「轉軚」。今年九月美國聯儲局加息後，已愈來愈多投行唱淡樓市前景。當時施永青力排眾議，認為在剛性需求支持下，樓價只會橫行唞氣。



豈料上月他口風急轉，指由於中美貿易戰長期化兼不利內地經濟，將拖累本港經濟和樓市，預期樓價未來兩三年可能大跌三成。即使有反彈也難改一浪低於一浪的走勢，還撰文勸政府盡快「滅辣」，否則將來只會引起社會埋怨，令市場嘩然。



