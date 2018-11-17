覊留病房拆假天花逃逸 稱患愛滋疑犯借「屎」遁

瑪麗醫院發生疑犯逃逸事件，一名報稱患愛滋的多明尼加籍男疑犯，昨晨扮肚瀉要往廁所時，趁看管的兩名男女警員鬆懈，拆開假天花逃逸。大批警員事後封鎖醫院及在附近搜捕，其間懷疑犯逃入港大校園，增派警員搜索，但搜捕至昨晚仍未有疑犯蹤影。



警方通緝的三十四歲疑犯李亮（Li Leon；前稱李俐樺），為中美洲多明尼加人，身高約五呎五吋，壯身材，黃皮膚，蓄短黑直髮，案發時身穿藍色和白色格仔病人衣服及白色運動鞋。



警方表示，李於一五年六月八日涉嫌「行使虛假身份證明文件」被捕，翌日被暫控一項行使虛假身份證明文件罪，案件於同年六月二十三日在東區裁判法院提堂，其後獲准保釋候訊，但沒有如期向法院報到，違反保釋條件一直被通緝。



棄保潛逃 改身份進出香港



消息稱，在內地出生的李，當年的保釋金達百萬元，事後更改姓名，經常以多明尼加護照往返中港澳，多次出入港境未被揭發身份。警方接獲情報知悉他改名，立即通知入境處通緝，本周三他再入境時被捕。疑犯被捕後，前日他報稱不適送往瑪麗醫院治療。疑犯留醫A座二樓內科病房，有三張病牀及一個連浴室的獨立廁所。留醫期間疑犯多次報稱食錯東西肚瀉，要往廁所。



男女警看守 上廁所未有鎖鏈



與疑犯同房的病人何伯稱，疑犯操英語及普通話。前日入院初時被警員用鐵鏈鎖住，連疑犯多次聲稱腹瀉肚痛要求上廁所，看守警員十分謹慎，除用鐵鏈鎖着他，「去廁所好似拖住隻狗咁」，又用腳頂着門。前日傍晚六時，疑犯一度出院，至昨凌晨零時再被押返醫院，疑犯留醫期間由多名警員輪流看管。何伯又稱，疑犯曾向警員稱患有愛滋病，不料昨晨換上兩名男女警員看守，即出現「蝦碌」。



昨晨約八時三十分，疑犯進入廁所良久未出，兩名男女警在廁所外呼叫「Leon你喺裏面做乜，咁耐呀，你好出嚟」，職員開門始發現疑犯拆開假天花在鄰房的廁所逃去。大批警員增援包圍大樓搜捕，其後發現疑犯已逃離醫院，由於疑犯聲稱患有愛滋病，並一度疑他跑至附近香港大學內匿藏，派警員進入校內搜捕及呼籲師生小心，同時召來一隻搜索犬協助，但至昨晚仍未有發現。



警方將案件列從合法羈柙逃脫，交由西區警區重案組第一隊跟進。警方呼籲市民如有疑犯資料，可致電九○二二 ○一二一與警方聯絡。