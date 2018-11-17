  • 2018年11月17日 星期六
  • 24º
  • 85%
熱門： 律政司非禮警司毆斃車房

日報新聞 > 港聞

電費紓緩計劃通過 為期五年元旦起實施

2018-11-17 列印
Previous Next

　　兩電上月起開始加價，政府提出電費紓緩計劃，向兩電用戶提供為期五年的電費紓緩金。昨日在立法會財務委員通過，擬明年初開始實施。同時政府否認津貼兩電。

  政府建議明年一月一日起，向每戶電力住宅提供一共三千元的電費紓緩金，分五年發放，即每月發放五十元，合共涉及八十七億元。民建聯議員陳克勤支持發展計劃，認為香港空氣質素有需要改善。但因兩電在計劃中不用出錢，質問可否將這筆款項扣除，減少兩電的盈利空間。環境局副秘書長劉明光否認計劃為津貼兩電，因過往燃料價格不斷上升，而相關開支由用戶負擔，電力公司不會因此獲益。

　　會議上民主黨議員擔心，五年後低收入家庭仍難以應付電費增幅。環境局局長黃錦星則表示五年後增幅只涉及十至二十元，屬可接受水平。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd