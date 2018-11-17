﻿內地五星酒店﻿衞生差 ﻿客人用過毛巾擦﻿馬桶

內地多家五星級酒店被爆衛生惡劣。有網民聲稱自己過去六年，以酒店為家，並蒐集大量酒店的清潔過程，發現普遍存有衛生清潔問題，如有職員以用過的毛巾擦拭馬桶洗手盆、地板或杯具等。相關監督部門回應指，會對證據確鑿的酒店嚴處。有旅遊達人呼籲，市民在外過夜時，要盡量自備毛巾、枕頭套等。



內地網民「花總丟了金箍棒」周三在其社交網站微博專頁上載影片，通過隱蔽拍攝，揭發多家內地酒店的服務員，會用同一塊髒抹布，或客人用過的髒浴巾等，擦拭洗手盆、地板或杯具，甚至是馬桶；有的則會將馬桶刷和抹布放在同一個工作桶裏；有的更會用洗髮液洗杯。



被揭發惡劣衞生問題的酒店主要位於北京、上海、南昌、福州及貴陽，多間酒店包括四季、萬豪、文華東方等，名氣及房價都公認為內地前列。片段曝光後引起內地網民熱議。有網民留言表示，一直以為五星酒店會好些，沒想到也是這樣，亦有人建議酒店加強對清潔工的培訓，以確保酒店可以維持乾淨的水平。



據澎湃新聞報道，片段中涉及的十四間頂級酒店中，至前晚已有十間酒店通過官方微博等方式向公眾道歉，同時承諾會整改。北京市旅遊發展委員會昨日表示，對事件高度重視，指會約談片段內其中四間位於北京的酒店負責人，並派員調查。上海市旅遊局表示，高度關注媒體報道，同時正核實調查，將協調各相關執法部門對證據確鑿的酒店予以嚴處；也會向國家星級評定部門建議，及時修補評定標準，從源頭防止此類事件的發生。



對於內地酒店衛生惡劣，著名旅遊達人項明生回覆本報查詢時表示，已經見慣不怪，因為「都唔係第一日發生嘅事」，又指自己遇過更過份的問題，例如牀單沒有更換、浴缸有頭髮等，強調自己仍可忍耐，但提醒皮膚較為敏感的旅客，盡量避免穿上酒店提供的衣服，以及帶備自家枕頭套或用自己衣服取代，避免遭牀蝨咬。



