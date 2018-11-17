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貿易戰影響浮現 港三季GDP緩增2.9%

2018-11-17 列印
　　在中美貿易戰陰霾和近年環球經濟不明朗的環境下，港府公佈的《二○一八年第三季經濟報告》顯示，第三季本地生產總值（GDP）按年增長百分之二點九，升幅較上一季度的百分之三點五放緩，不過增速連續第八季高於過去十年的平均趨勢增長率。

　　港府指，本港整體貨物出口在第三季按年實質顯著增加百分之五，惟在九月已明顯減慢，反映中美貿易摩擦的影響開始浮現。另外，整體樓價微跌百分之一；勞工市場方面，經季節性調整的失業率維持在百分之二點八，屬二十年來最低水平；總就業人數也保持顯著的按年增長，薪酬及收入亦錄得穩定的實質升幅。

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