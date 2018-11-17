  • 2018年11月17日 星期六
  • 24º
  • 85%
熱門： 律政司非禮警司毆斃車房

日報新聞 > 港聞

184小學獲外展接種疫苗

2018-11-17 列印
■陳漢儀（後排右一）到訪粉嶺五旬節于良發小學，視察「學校外展疫苗接種先導計劃」運作。
Previous Next

　　衞生署署長陳漢儀醫生及衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生昨日上午到訪粉嶺五旬節于良發小學，視察「學校外展疫苗接種先導計劃」的運作，並探望在該校為學童進行疫苗接種的衞生署外展隊同事。

　　為提升小學生的季節性流感疫苗接種率，衞生署今年推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，透過衞生署外展隊和公私營合作外展隊陸續到一百八十四間小學為學童接種流感疫苗。陳漢儀表示昨日接種的學童佔全校學生人數逾八成。衞生署除了為學童提供疫苗接種服務外，亦安排採購及運送疫苗，以及收集尚未使用的疫苗及醫療廢物。黃加慶呼籲高危人士，應盡早接種疫苗，保障個人健康。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd