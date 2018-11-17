為提升小學生的季節性流感疫苗接種率，衞生署今年推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，透過衞生署外展隊和公私營合作外展隊陸續到一百八十四間小學為學童接種流感疫苗。陳漢儀表示昨日接種的學童佔全校學生人數逾八成。衞生署除了為學童提供疫苗接種服務外，亦安排採購及運送疫苗，以及收集尚未使用的疫苗及醫療廢物。黃加慶呼籲高危人士，應盡早接種疫苗，保障個人健康。
184小學獲外展接種疫苗
為提升小學生的季節性流感疫苗接種率，衞生署今年推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，透過衞生署外展隊和公私營合作外展隊陸續到一百八十四間小學為學童接種流感疫苗。陳漢儀表示昨日接種的學童佔全校學生人數逾八成。衞生署除了為學童提供疫苗接種服務外，亦安排採購及運送疫苗，以及收集尚未使用的疫苗及醫療廢物。黃加慶呼籲高危人士，應盡早接種疫苗，保障個人健康。
覊留病房拆假天花逃逸 稱患愛滋疑犯借「屎」遁
瑪麗醫院發生疑犯逃逸事件，一名報稱患愛滋的多明尼加籍男疑犯，昨晨扮肚瀉要往廁所時，趁看管的兩名男女警員鬆懈，拆開假天花逃逸。大批警員事後封鎖醫院及在附近搜捕，其間懷疑犯逃入港大校園，增派警員搜索，但搜...
2018-11-17
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援建公路學園開幕 習近平訪巴新
國家主席習近平昨到訪太平洋島國巴布亞新畿內亞展開國事訪問，習近平出席中方在當地出資援助的兩項目啟用儀式，包括全長約一公里的「獨立大道」和「布圖卡學園」。習近平指中方重視與巴新的關係，又冀望可進一步提升雙邊關係。 國家主席習近平昨天展開在巴布亞新畿內亞的國事訪問，他與巴布亞新畿內亞總理奧尼爾一同出席了「獨立大道」的啟用儀式，習近平更為其揭幕，「獨立大道」由中國出資興建、全長約一公里，作為當地舉行亞太經合組織會議的配套工程。兩人之後又為「布圖卡學園」揭幕，「布圖卡學園」包括幼兒園、小學、中學三部份，將解決當地三千多名中小學生上學難問題。 國家主席習近平出席儀式時強調「中方願同巴...
2018-11-17
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打破在世藝術家最貴作品紀錄 霍克尼泳池肖像畫七億成交
英國藝術家霍克尼（David Hockney）名作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》，周四由佳士得拍賣行在紐約拍賣，結果以九千零三十萬美元（七億零六百一十六萬港元）成交，刷新在世藝術家作品的拍賣紀錄。 這幅畫被譽為二十世紀油畫代表作之一，去年曾參與在英國泰特現代美術館、法國龐畢度中心及美國大都會藝術博物館舉行巡迴展覽。 這幅畫於一九七二年完成，顯示一名男子站在泳池邊觀看另一名男子游泳。佳士得戰後及當代藝術部門國際總監井上光司說，作品創作意念充滿趣味。霍克尼偶然把兩張無關的照片放在工作室地板，一幅是水底泳手，另一幅是凝視地下的男子，便決定合成一幅雙人肖像畫作。 泳池是霍克尼心愛...
2018-11-17
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逸璟‧龍灣368萬入場
中冶旗下的荃灣西低密度分層住宅項目逸璟‧龍灣，於上周一條龍開放示範單位兼開價，首批50伙一至三房戶，折實368萬入場。發展商隨即在日前原價加推20伙，並於翌日公佈於推出其中50伙於今日（17日）發售。...
2018-11-17
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教育股重挫 港股升80點
近日市場憧憬中美貿易摩擦或會緩和，惟美國貿易代表萊特希澤否認曾向工業界人士披露，暫緩另一輪向中國貨品徵收關稅行動，加上教育股重挫影響大市投資氣氛，恒指表現反覆，但受A股上升帶動，恒指收市升80點，報2...
2018-11-17
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安達施華奇襲意軍 葡國新寶刀
葡萄牙前鋒安達施華今季擔起西維爾入球重責，勇態更成功延續至國家隊，將星將C朗拿度休戰的影響減至最低。該隊在歐洲國家聯賽A3組氣勢如虹，今晚作客有力再挫重建需時的意大利，提早鎖定晉級資格。 安達施華今季被AC米蘭借到西維爾，西甲上陣十一次入七球，成為陣中首席射手。前葡萄牙射手紐奴高美斯看好這位後輩可以在國家隊大放異采︰「他今季在西維爾經過適應後，表現已經愈來愈好，最近亦不斷為國家隊攻入不少重要士哥。」 近兩場歐國聯入兩球 C朗暫時離開國家隊也好，葡萄牙不同賽事最近三場全勝共入七球，皆因期間兩場歐國聯安達施華均有上陣兼入兩球，包括首循環一箭定江山，率隊主場1:0擊退意大...
2018-11-17
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感謝周Round 2 護膚套裝入手攻略
Sogo感謝周年慶的第二階段，由下周一（11月19日）展開至11月25日（日），抵買護膚精選折扣更多，姊妹們，好趁轉季前精明入貨！ Sogo感謝周年慶來到Part 2了，錯過了Part 1精...
2018-11-17
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親證陳家樂不是「第三者」 洪卓立護湯怡 當眾灑男兒淚
洪卓立（Ken）與湯怡日前突於社交網上宣佈分手，結束11年情，令一眾粉絲大為愕然，事後湯怡被指有第三者兼開始上位後即撇男友，昨日Ken出席活動時出言維護舊愛並非貪慕虛榮之人，更強調沒有第三者，眼見女方...
2018-11-17
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巴士的點評——反對派玩不起的中美角力遊戲
最近美國國會「美中經濟與安全審查委員會」提交報告，當中最惹起香港人注意的是認為中國對美國的科技和軍事有威脅，建議執行技術出口政策時，不再視香港為獨立於中國大陸的關稅地位，等如把對中國高科技產品的輸出限制延展至香港。 如果只講限制高科技產品入口香港，直接影響不致太大，但這個建議對香港最大的挑戰是質疑香港的獨立關稅地位。如果這個建議被採納，香港將空有自由港之名，不再有自由港之實，未來影響會逐步擴散。 特區政府一向對中美貿易糾紛採取一個比較低調的態度，但當踩到香港頭上，就不再低調了。特區高官昨日紛紛出來回應，政務司司長張建宗批評報告立場偏頗，指控失實。他的發言隨即惹起一眾反對派議...
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馬場浮世繪——莫雷拉明日客串策九駒出賽
騎師莫雷拉將明日回港客串一日，他已卜定策騎九駒出賽，當中六駒出自蔡廄，其餘三匹分別來自沈、羅和呂廄。莫雷拉會於今日在東京競馬場策騎，然後在深夜啟程來港，預計在明早抵達，他將留港至周一晚上，便會乘搭夜機返回日本，繼續履行與日本中央競馬會合約，待至下月九日香港國際賽馬日，才再次回港出賽。 馬場浮世繪
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