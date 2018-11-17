  • 2018年11月17日 星期六
  • 24º
  • 85%
熱門： 律政司非禮警司毆斃車房

日報新聞 > 港聞

機票換領券兌換難 旅行社女職員涉違商品例

2018-11-17 列印
■海關以違反《商品說明條例》拘捕涉事女職員。
Previous Next

　　海關昨日拘捕一名旅行社女營業員，她涉使用先誘後轉銷售行為銷售旅遊服務，違反《商品說明條例》，正保釋候查。

須搭配貴價套票才可用

　　涉事的女營業員三十七歲，涉嫌在銷售旅遊服務期間，以優惠價格吸引顧客購買機票換領券，但當顧客使用有關換領券時，該旅行社卻未能提供機票，只讓顧客在購買較昂貴的機票連酒店旅遊套票時才可使用換領券。海關人員經調查後於昨日拘捕該名女子，被捕女子現正保釋候查。

　　根據《條例》，任何商戶如就某服務作出按指明價格的購買邀請，但其後出於促銷不同服務的意圖而拒絕在合理時間內交付有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd