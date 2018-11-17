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﻿朗思以崇正名義下周復課 ﻿

2018-11-17 列印
■朗思家長代表見傳媒，投訴停課一日都嫌多。
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　　朗思國際學校涉在崇正中學校舍違規營運，中學部學生已停課數天，甚至一度傳出因教師拒絕與崇正簽新合約，而面臨停辦。昨日傍晚議員葉建源指下周一可復課。早前曾有家長哭訴停課一日都嫌多。

　　教育界立法會議員葉建源傍晚指，朗思國際學校中學部八名教師昨午與祟正中學簽署新合約，朗思中學部學生下周一可到原有的長沙灣廣利道校舍復課。學校將以崇正中學名義繼續營運，教師及課程內容維持基本不變。

　　昨午葉建源偕朗思家長代表見傳媒，期間家長王小姐表示，就讀八年級的女兒停課一星期在家，心情十分沮喪，認為停課再多一日都已太耐。要求教育局盡快讓中學部復課，她期間更一度落淚。對於之前有指部份教師不與崇正簽約，決停辦與朗思合辦的中學課程，但葉建源昨午又表示，教師的態度非常積極。而家長將收到電郵通知有關詳情。

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