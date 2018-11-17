﻿朗思以崇正名義下周復課 ﻿

教育界立法會議員葉建源傍晚指，朗思國際學校中學部八名教師昨午與祟正中學簽署新合約，朗思中學部學生下周一可到原有的長沙灣廣利道校舍復課。學校將以崇正中學名義繼續營運，教師及課程內容維持基本不變。
昨午葉建源偕朗思家長代表見傳媒，期間家長王小姐表示，就讀八年級的女兒停課一星期在家，心情十分沮喪，認為停課再多一日都已太耐。要求教育局盡快讓中學部復課，她期間更一度落淚。對於之前有指部份教師不與崇正簽約，決停辦與朗思合辦的中學課程，但葉建源昨午又表示，教師的態度非常積極。而家長將收到電郵通知有關詳情。
瑪麗醫院發生疑犯逃逸事件，一名報稱患愛滋的多明尼加籍男疑犯，昨晨扮肚瀉要往廁所時，趁看管的兩名男女警員鬆懈，拆開假天花逃逸。大批警員事後封鎖醫院及在附近搜捕，其間懷疑犯逃入港大校園，增派警員搜索，但搜...
2018-11-17
國家主席習近平昨到訪太平洋島國巴布亞新畿內亞展開國事訪問，習近平出席中方在當地出資援助的兩項目啟用儀式，包括全長約一公里的「獨立大道」和「布圖卡學園」。習近平指中方重視與巴新的關係，又冀望可進一步提升雙邊關係。 國家主席習近平昨天展開在巴布亞新畿內亞的國事訪問，他與巴布亞新畿內亞總理奧尼爾一同出席了「獨立大道」的啟用儀式，習近平更為其揭幕，「獨立大道」由中國出資興建、全長約一公里，作為當地舉行亞太經合組織會議的配套工程。兩人之後又為「布圖卡學園」揭幕，「布圖卡學園」包括幼兒園、小學、中學三部份，將解決當地三千多名中小學生上學難問題。 國家主席習近平出席儀式時強調「中方願同巴...
2018-11-17
英國藝術家霍克尼（David Hockney）名作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》，周四由佳士得拍賣行在紐約拍賣，結果以九千零三十萬美元（七億零六百一十六萬港元）成交，刷新在世藝術家作品的拍賣紀錄。 這幅畫被譽為二十世紀油畫代表作之一，去年曾參與在英國泰特現代美術館、法國龐畢度中心及美國大都會藝術博物館舉行巡迴展覽。 這幅畫於一九七二年完成，顯示一名男子站在泳池邊觀看另一名男子游泳。佳士得戰後及當代藝術部門國際總監井上光司說，作品創作意念充滿趣味。霍克尼偶然把兩張無關的照片放在工作室地板，一幅是水底泳手，另一幅是凝視地下的男子，便決定合成一幅雙人肖像畫作。 泳池是霍克尼心愛...
2018-11-17
中冶旗下的荃灣西低密度分層住宅項目逸璟‧龍灣，於上周一條龍開放示範單位兼開價，首批50伙一至三房戶，折實368萬入場。發展商隨即在日前原價加推20伙，並於翌日公佈於推出其中50伙於今日（17日）發售。...
2018-11-17
近日市場憧憬中美貿易摩擦或會緩和，惟美國貿易代表萊特希澤否認曾向工業界人士披露，暫緩另一輪向中國貨品徵收關稅行動，加上教育股重挫影響大市投資氣氛，恒指表現反覆，但受A股上升帶動，恒指收市升80點，報2...
2018-11-17
葡萄牙前鋒安達施華今季擔起西維爾入球重責，勇態更成功延續至國家隊，將星將C朗拿度休戰的影響減至最低。該隊在歐洲國家聯賽A3組氣勢如虹，今晚作客有力再挫重建需時的意大利，提早鎖定晉級資格。 安達施華今季被AC米蘭借到西維爾，西甲上陣十一次入七球，成為陣中首席射手。前葡萄牙射手紐奴高美斯看好這位後輩可以在國家隊大放異采︰「他今季在西維爾經過適應後，表現已經愈來愈好，最近亦不斷為國家隊攻入不少重要士哥。」 近兩場歐國聯入兩球 C朗暫時離開國家隊也好，葡萄牙不同賽事最近三場全勝共入七球，皆因期間兩場歐國聯安達施華均有上陣兼入兩球，包括首循環一箭定江山，率隊主場1:0擊退意大...
2018-11-17
Sogo感謝周年慶的第二階段，由下周一（11月19日）展開至11月25日（日），抵買護膚精選折扣更多，姊妹們，好趁轉季前精明入貨！ Sogo感謝周年慶來到Part 2了，錯過了Part 1精...
2018-11-17
洪卓立（Ken）與湯怡日前突於社交網上宣佈分手，結束11年情，令一眾粉絲大為愕然，事後湯怡被指有第三者兼開始上位後即撇男友，昨日Ken出席活動時出言維護舊愛並非貪慕虛榮之人，更強調沒有第三者，眼見女方...
2018-11-17
最近美國國會「美中經濟與安全審查委員會」提交報告，當中最惹起香港人注意的是認為中國對美國的科技和軍事有威脅，建議執行技術出口政策時，不再視香港為獨立於中國大陸的關稅地位，等如把對中國高科技產品的輸出限制延展至香港。 如果只講限制高科技產品入口香港，直接影響不致太大，但這個建議對香港最大的挑戰是質疑香港的獨立關稅地位。如果這個建議被採納，香港將空有自由港之名，不再有自由港之實，未來影響會逐步擴散。 特區政府一向對中美貿易糾紛採取一個比較低調的態度，但當踩到香港頭上，就不再低調了。特區高官昨日紛紛出來回應，政務司司長張建宗批評報告立場偏頗，指控失實。他的發言隨即惹起一眾反對派議...
2018-11-17
騎師莫雷拉將明日回港客串一日，他已卜定策騎九駒出賽，當中六駒出自蔡廄，其餘三匹分別來自沈、羅和呂廄。莫雷拉會於今日在東京競馬場策騎，然後在深夜啟程來港，預計在明早抵達，他將留港至周一晚上，便會乘搭夜機返回日本，繼續履行與日本中央競馬會合約，待至下月九日香港國際賽馬日，才再次回港出賽。 馬場浮世繪
2018-11-17