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郵輪碼頭38人食物中毒

2018-11-17 列印
　　衞生防護中心就日前九龍灣郵輪碼頭一食肆的懷疑食物中毒個案，公佈調查進展，確認新增三十八名受影響人士，包括十二男二十六女，年齡介乎十九至六十二歲。他們於本月九日在該食肆進食晚宴約二至三十一小時後出現腹痛、腹瀉、嘔吐和發燒等徵狀。當中二十人曾求醫，全部毋須入院。連同之前受影響人士，至今共有四十八人受影響，當中一名病者的糞便樣本經化驗後，證實對副溶血性弧菌呈陽性反應。衞生防護中心發言人提醒市民預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。

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