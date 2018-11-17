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認用假證受聘及租屋 ﻿無屍案切肉員加囚18月﻿

2018-11-17 列印
■深水埗無屍案被告（中），因使用假身份證和非法受僱，被判加囚十八個月。資料圖片
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　　無屍殺人案仍未終結。本月初被判處終身監禁的深水埗無屍案內地殺人犯顏永周，昨日從獄中被押至九龍城裁判法院，他承認使用假身份證和非法受僱的罪行，被告接受裁決時態度依舊怠慢，決意不需求情，被判加囚十八個月，與被告原有刑期同時執行。

　　五十二歲被告顏永周，被加控兩項「使用偽造身份證」罪和一項「在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港及接受僱傭工作」。

　　案情指，被告於二○一一年十月，以一張假身份證應徵一份月薪一萬二千元，在深水埗一間凍肉公司工作的肉類切割員一職，其後獲聘，直至二○一六年五月離職；以及在二○一四年十一月，以月租四千八百元租借深水埗一劏房單位時，向業主出示同一張假身份證，該單位為前年深水埗無屍命案的案發現場。

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