  • 2018年11月17日 星期六
  • 24º
  • 85%
熱門： 律政司非禮警司毆斃車房

日報新聞 > 港聞

疑不堪學業壓力 科大研究生墮樓亡

2018-11-17 列印
　　香港科技大學發生男研究生墮樓案，昨晨十一時許，科大舉行畢業典禮期間，一名男生突然失常在宿舍房間燒書後奔離房間。未幾，他被發現在北翼禮堂高處墮下，重傷倒臥噴水池旁，保安員發現報案，惜送院後傷重不治。警方調查後懷疑事主不堪學業壓力輕生，案件無可疑。

　　死者姓廖（二十二歲），有父母和一弟，年前進入香港科技大學讀研究所，修讀工程學科；家人聞噩耗十分傷心。

　　香港科技大學發言人表示，大學對此深感悲痛和惋惜，並向其家人及親友致以深切慰問。科大呼籲同學，如情緒方面感到困擾，可隨時向學生事務處尋求協助，或致電二十四小時情緒輔導熱線八二○八二六八八。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd