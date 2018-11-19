﻿澳三級方程式賽事驚嚇意外 炮彈飛車撞記者 17歲女車手險死

澳門格蘭披治大賽車昨午發生「炮彈飛車」意外。三級方程式賽事賽至第四圈時，唯一的女車手、德國的佛羅絲（Sophia Florsch）駕車至葡京彎時，未有煞車跡象，高速從後直撞前面的日本車手戰車，整架車繼而飛彈起來，如炮彈般撞向跑道旁的攝影記者看台，佛羅絲脊椎骨折但沒生命危險，另四人受傷，包括兩名攝記。



肇事的德國女車手，為年僅十七歲的佛羅絲，是本屆澳門大賽車三級方程式賽事中唯一的女車手。據悉，她首次到澳門參賽，於第一次排位賽，在二十八位車手中排名十五。她自稱五歲起便和男孩鬥車。



五人受傷 兩人為攝記



三級方程式大賽為壓軸賽事，在昨午三時半開賽，賽十五圈，當各車激鬥至第四圈，駛到呈九十度直角的葡京彎，有十四架賽車先後減速入彎，佛羅絲的戰車落後，突然如炮彈般從內線的紅白格線上狂衝向前，撞向在她前面、排第十四的日本車手戰車，發出一聲巨響，她連人帶車如炮彈撞爛鐵絲網，再直衝入跑道旁的一個攝影記者看台，觀眾見狀驚呼起來。



疑被逼入內線出事



佛羅絲的戰車猛撞看台，賽車嚴重損毀，跌落地面，而看台頂金屬蓋和部份支架亦倒塌，她受傷被困車內，看台上及台下共有兩名記者及一名工作人員受傷，各人獲救後與被撞受傷日籍車手一併送院。大會於意外後出示紅旗暫停賽事。



佛羅絲脊椎骨折，而日本男車手腰痛，兩人均無生命危險，餘下兩名受傷攝影師及一名工作人員，部份腦震盪及腹部創傷，亦無性命危險，部份人已出院。



前賽車手呂米高稱，佛羅絲意外時，衝上警告車手不得駛入的紅白間路面，但不構成違規，相信她當時被其他車手迫至內線後失控而肇事。