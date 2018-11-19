越柙「疑愛滋犯」李亮 是中國環科主要股東

從醫院越柙逃走的通緝犯李亮，自稱患愛滋，潛逃三十六小時後在灣仔落網，其神秘背景曝光，原來他大有來頭，在中港兩地擁有近二十間公司，並持有在港上市的中國環科百分之十九股權，該公司股份在其越柙當日被狂拋，跌近五成。警方調查後，昨暫控告他一項逃離合法羈柙罪，兩同黨則控告一項協助及教唆逃離合法羈押罪，今在東區裁判法院提堂。



越柙後被捕的李亮，三十四歲，原名李俐樺，據悉為遼寧人，自稱商人，生意遍及中港澳外，其來頭不少，翻查網上資料，內地多個地方由李俐樺為法定代表人的公司，共有近二十間。由一六年至今他改名以李亮再度入境香港，出入境一直未受質疑。



被揭持偽證申美簽證



消息稱，一五年六月李亮持「李俐樺」名字的內地證件來港，向美國領事館申請赴美簽證，被揭為偽證而被捕，其後被控使用假證於東區裁判法院提堂，繳逾百萬元現金保釋，他棄保逃往中美洲多明尼加。



去年一月，以一億七千五百萬元向上市公司中國環科出售太平洋生殖醫學中心四成股權，收購代價由中國環科以每股零點二七元發行六點五億股新股支付。李亮因而持有中國環科百分之十七點八股權，為公司第二大股東，中國環科第一大股東許中平的持股量在交易後由逾四成二降至近三成五，李亮後來在中國環科的持股逐步增至一成九以上。



上周三李亮再度入境被揭發身分而被捕，消息稱，當日他趕着親身返港，為其逾億元的股票平倉。同日及翌日先後到瑪麗醫院求醫，他自曝患愛滋病，要服藥治療，不料於上周五在瑪麗醫院越柙逃脫，三十六小時後，警方根據市民提供資料及「天眼」調查後，揭發他乘的士抵灣仔一酒店，上周六晚在酒店外埋伏，將他及一名內地男友人拘捕，當時李亮已更換病人服。警方同時在機場拘捕其另一名內地男同黨。



公司股價急瀉五成



李亮越柙當日，其持股逾一成九的香港上市公司中國環保科技(0646)，股價由開市的零點一零二元狂瀉近五成，收市報零點零五二元，當日有四億二千多萬股轉手，成交金額二千三百六十萬元。



