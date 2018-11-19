台得獎女導演發表台獨言論 ﻿金馬獎鬧風波﻿﻿內地藝人提早離台﻿

金馬獎前晚在台灣舉行頒獎，掀起政治風波。有獲獎台灣女導演在台上發言，希望台灣被當成獨立國家對待，導致一眾內地演員包括鞏俐拒絕上台，大批內地藝人提早離開台灣，以示不滿，更在離台前於微博轉發「中國，一點都不能少」帖文。



獲金馬獎頒發最佳紀錄片的《我們的青春，在台灣》，導演傅榆在台上領獎時發言指，作為台灣人最大的希望，就是有一天「我們的國家」可以被當成獨立國家對待，其言論掀起政治風波，內地影帝涂們和惠英紅頒獎給最佳女主角時，涂們即回敬指很高興來到「中國台灣」頒獎，並言兩岸一家親。



傳鞏俐拒上台 演員缺席慶功宴



其後，原定和金馬獎執委會主席李安一起頒獎的評審團主席鞏俐，傳因傅榆的言論而不肯上台，李安頒獎前曾邀鞏俐上台，台下鞏俐微笑搖頭，鞏俐亦未有出席評審團主席講評，變成由李安出面受訪。被問及鞏俐不出席原因，李安指鞏俐想跟他們評審同事坐在一起，就決定不上來了。



內地演員事後全數缺席大會慶功宴。李安昨日和鞏俐出席張藝謀電影《影》的慶功宴時表示，尊重每位得獎者自由發言的權利，而藝術歸藝術，不希望有任何政治來干擾，希望大家尊重。他希望明年能維持盛況，又指鞏俐為張藝謀奪得最佳導演獎感到高興。



傅榆和涂們的言論引發的政治風波，使大批內地藝人提早離開台灣。不少內地藝人都在微博轉發早前因南海問題而盛傳的「中國，一點都不能少」貼文。



昨日傅榆在面書貼文表示，自己不是一時激動，中台之間存在誤解與仇恨，是長期累積下來的事實，如今的局面不是結果，或許是另一場對話的開始。她認為金馬獎的未來，需要電影界的各位繼續來共同討論。對於日後可能沒有機會踏足中國市場，傅榆感到遺憾，但對於日後職業生涯所可能面臨的一切後果，她願意承擔，且不後悔。







