﻿整容女疤鼻大細面 揭醫生早被停牌

女士為了變靚，花錢整容，疑遇庸醫致臉容受損。香港美容監察接到一名女士投訴，她指去年四月在一間大型美容院接受鼻部整形手術，留下疤痕，出現腫脹等後遺症，質疑負責手術醫生無牌行醫。



事主Cherry（化名）一○年於一連鎖美容院花了二萬元，接受矽膠隆鼻手術，由一姓杜醫生負責，但她對效果不滿意。事隔七年，她於去年受同一美容院游說，花約八萬三千元再造鼻形整形手術，院方稱手術一位姓張醫生主理，手術完成後，醫生問她：「靚唔靚呀？我幫你整㗎。」三天後，她左邊鼻窿出現一條約一厘米長刀痕，感強烈痛楚，又出現腫脹，鼻部不時流血，「好似呼吸不到」。過去一年，她多次覆診，接受消炎針及麻醉針注射，日服二十多粒類固醇藥物，因服用過多類固醇致經常腹瀉。她向美容院索償，對方指不負任何責任及賠償。



直至今年八月，其鼻和臉部腫脹及出現不對稱，再到美容院理論，才發現當日為她施手術的醫生，竟是一○年為她操刀的姓杜醫生。她對杜的身份有懷疑，向醫委會查詢後發現他於一一年因專業行為失當而被停牌，至今仍未復牌。女事主已報警。



該杜姓醫生為一名婦產科醫生，涉於○五年為一女病人注射未經衛生署註冊的減肥針藥，導致病人腹痛及出現硬塊，他在一一年被醫委會判處專業行為失當，停牌十五個月。



《醫生註冊條例》列明，任何人並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而從事內科或外科執業，或對某人進行任何醫學診斷、訂明任何醫藥治療或施行任何醫藥治療（包括外科手術）而導致該人受人身傷害，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款及監禁，最高刑罰可處監禁七年。



