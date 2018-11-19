網友：鼓勵市區大媽去聯誼 廣場舞跳到港珠澳口岸

港珠澳大橋開通後，吸引不少內地旅客和旅行團經大橋來港。有網民昨天在港珠澳大橋香港口岸發現，一批疑似內地客在該處空地跳大媽舞，大歎︰「邊度有廣埸，邊度都有大媽舞」。



有網民在社交平台上載短片，指昨早約九時多名疑似內地旅客、身穿黑衣的大媽，在港珠澳大橋香港口岸的一塊空地大跳「大媽廣埸舞」，片中可見最少有八人在跳舞，另有四人在旁邊學舞，從各人舞姿推斷，相信正在跳社交舞，除了有大媽，也有成年男士跳舞。



有網民留言大歎︰「到底有咩驅使佢地去到邊跳到邊」、「破壞晒香港形象」。不過亦有部份網民支持他們在香港口岸跳舞，指「其實我覺得幾好啊，起碼唔會嚮老尖同香港啲公園度跳啊，應該鼓勵市區班大媽日日過去同佢哋聯誼一下。」



