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田北辰倡人工島建購物城

2018-11-19 列印
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　　港珠澳大橋通車接近一個月，大量內地旅客經大橋來港，出現逼爆東涌問題。實政圓桌召集人、立法會議員田北辰建議，政府於大橋人工島上蓋建停車場和綜合購物城，為東涌疏導旅客。

　　田北辰表示，東涌只有一個大型商場「東薈城」，大橋周邊亦沒有足夠的交通配套將旅客連接市區，令旅客迫爆「東薈城」，影響東涌民生。

  田北辰指，已向政府高層官員提出建議，應參考美國、加拿大等國家於邊境的做法，在香港口岸人工島的三百萬呎上蓋興建大型停車場和綜合購物城，以疏導旅客。

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