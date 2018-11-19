港心臟停頓病人存活率較日星低 ﻿團體促立「好人法」免施救者刑責﻿

消防處推出吉祥物「任何仁」，呼籲任何人均可透過使用AED或心外壓，為傷者施救，但引起討論施救的責任問題。香港心肺復甦委員會重申，政府有需要訂立「好撒瑪利亞人法」，保障施救者在救人期間免除法律責任，減輕市民顧慮。



香港心肺復甦委員會會長蕭粵中指出，早前一項全港院外心臟停頓個案普查結果顯示，於一二年至一三年期間，在全港約五千名院外發生心臟停頓的病人中，存活出院率只有百分之二點三。另只有約一成六的病人曾接受由旁觀者施行的心肺復甦法。



蕭指出，相較日本、新加坡等地方，香港的存活出院率及旁觀者施行心肺復甦比率較低。他以已訂立「好撒瑪利亞人法」的新加坡為例，指出其病人存活出院率早年與香港相若，但近年新加坡當地推行手機流動應用程式，協助用家搜索心臟去顫器及懂得急救的人，令其存活出院率大幅上升至一成一，高出香港的比率逾三倍。對於港人為心臟停頓病人進行急救的比率不高，他分析箇中原因是港人缺乏急救知識，以及擔心帶來法律風險。



問及若市民不熟急救知識，應否施行急救，蕭指出，如心臟停頓的病人在救護車抵達前，獲施行心肺復甦法，存活率可增一倍；相反，若病人急救每延遲一分鐘，病人的死亡風險會增加約百分之七至十，「不救的話，基本上是死得。」



執業大律師沈智輝表示，現時法例不能保障施救者免受法律風險，假設施救者為病人進行心肺復甦法時，壓斷病人的肋骨，施救者確有被告風險。但他強調，法庭將審視相關證據作判斷，按其理解，本港至今沒有相關案例，但若政府能訂立「好撒瑪利亞人法」，能進一步保障施救者，免除其法律責任。



