第二屆樂齡科技展周四開幕

本周星期四舉辦的第二屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，展出近三百八十件協助長者日常起居生活和復康的不同功能的產品。勞福局局長羅致光於網誌上表示，人口老化使香港面對兩個「老大難」的挑戰，就是土地和人手不足。要減輕人口老化所帶來的社會壓力，其中一個方法就是鼓勵市民及機構多多善用樂齡科技，以減低「老友記」因認知能力及機能衰退所帶來的不便，提升護理員的工作效率，及減少照顧員的勞損。



由二○一八年十一月二十二至二十五日，特區政府、香港社會服務聯會和香港科技園公司將在會展舉辦第二屆「樂齡科技博覽暨高峰會」。



有近一百三十個參展單位展出近三百八十件展品，包括可進出狹小空間（例如廁所）的超纖巧輪椅、配備前後指揮燈和車頭大燈的多功能電動輪椅、電動抬升支援輪椅、輪椅自動隨行機械人、可輕鬆變換的電動輪椅護理牀、配備直立式站立架的前輪驅動電動輪椅、方便出門或旅行的輕便摺疊式電動輪椅等等，讓不同身體狀況的長者可按其需要有不同選擇。



