車船及購物優惠向長者致敬

長者昨天使用長者八達通可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，但機場快線、往來羅湖及落馬洲站的車程則不適用。
長者亦可免費乘搭九巴及龍運巴士的所有路線（機場線除外），也可免費乘搭新巴及城巴所有路線、新渡輪部份航線的普通客位、電車、山頂纜車及24M、25、17M、108A綠色專線小巴和新大嶼山巴士。
另外，社署舉辦「長者日消費優惠」活動，全港逾一千三百間食肆和零售店為長者卡持有人提供九折以上或其他形式的優惠。
澳門格蘭披治大賽車昨午發生「炮彈飛車」意外。三級方程式賽事賽至第四圈時，唯一的女車手、德國的佛羅絲（Sophia Florsch）駕車至葡京彎時，未有煞車跡象，高速從後直撞前面的日本車手戰車，整架車繼...
2018-11-19
上周末在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上針鋒相對的美國副總統彭斯和國家主席習近平，兩人其後在合照期間短暫交談，但雙方並無透露內容。一連兩日的會議昨日結束，由於中美在貿易政策上嚴重分歧，峰會歷史上首次未能發表領袖共同宣言。 彭斯與習近平在上周六在巴布亞新幾內亞舉行的APEC工商領導人峰會針鋒相對後，傍晚時份大合照前，透過翻譯短暫交談了一分半鐘，雙方沒透露交談內容。彭斯承認，曾在峰會期間與習近平談話兩次，形容對話坦誠，美方願與中國改善關係，但中方需作出改變。 美稱中方無改變 習近平昨在APEC「領導人非正式會議」圓桌峰會表示，各國應認清世界大勢，堅持推進區域經濟一體化，貿易和...
2018-11-19
法國各地有超過二十八萬民眾示威，抗議政府提高燃油稅，部份示威者與警員爆發衝突，警方要發射催淚彈和水炮驅散，一名女示威者被一架衝向示威者的車輛撞死。內政部說各地的示威共釀成二百二十七人受傷，當中八人情況嚴重，一百一十七人被捕，其中七十三人被扣留問話。在示威期間，不少示威者要求總統馬克龍下台，指他不理會民間疾苦。而最新民意調查顯示，他的支持率已跌至百分之二十五。 全國共有二十八萬三千人周六響應「黃背心」運動，穿上政府規定必須存放車上的熒光黃色背心，在各地參加超過二千場示威，用鐵欄等物件架設路障，以及發起慢駛，癱瘓交通。示威者批評總統馬克龍，為了鼓勵車主使用環保能源，而提高燃油稅...
2018-11-19
中冶旗下的荃灣西低密度分層住宅項目逸璟‧龍灣，於上周一條龍開放示範單位兼開價，首批50伙一至三房戶，折實368萬入場。發展商隨即在日前原價加推20伙，並於翌日公佈於推出其中50伙於今日（17日）發售。...
2018-11-17
騰訊（700）上周業績優於市場預期，港股回升，恒指上周升581點或2.27%，耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場對騰訊季績「收貨」，領升港股。上周A股成交量上升，投資氣氛明顯改善，預料本周港股很大機會...
2018-11-19
荷蘭在歐洲國家聯賽A1組愈戰愈勇，剛於周五主場2:0擊敗法國分組賽二連勝，今仗作客德國只要不敗便可升上榜首晉級四強。陣中前鋒迪比、中場韋拿杜姆腳風甚佳，料可領軍再挫已提早降班、戰意存疑的日耳曼軍團，冷敲客勝。（有線602、662台周二凌晨3:45直播） 上月歐國聯主場3:0大勝德國後，荷蘭上場又慨贈高盧雄雞兩蛋，目前落後排榜首卻多打一場的後者一分，今晚賽和德國亦可憑對賽較佳得失球差，反壓法國首名衝線晉級四強。二連勝期間，橙軍前鋒迪比、中場韋拿杜姆各有兩球進帳，今晚可望延續腳風領軍再下一城，而主帥朗奴高文亦大讚︰「我們在閱讀球賽、控制節奏方面都很出色。」 德國包艇戰意...
2018-11-19
近期電競手機蜂擁而至，當中包括主打電競產品的Razer，將於本周五（11月23日）在港推出第二代Razer Phone 2，除了硬件規格升級及改善散熱，新作加了多項電競元素，好像可以自選色調及效果的C...
2018-11-19
《第55屆金馬獎頒獎禮》前晚在台北舉行，可惜今屆頒獎禮卻掀起了政治風波，未能圓滿落幕。惠英紅和男配角得主袁富華昨日出席茶聚，紅姐恭喜拍檔奪獎之餘，又謂雖未能憑《翠絲》獲最佳女配角獎，但仍衷心恭喜得主丁...
2018-11-19
港珠澳大橋通車近一個月，東涌市中心被內地旅客逼爆的情況，稍見紓緩，但大橋交通流量未達飽和，隨著日後有更多人經大橋進出香港，東涌人滿之患的問題，或會揮之不去。昨天有議員建議在大橋海中人工島加建商場，雖是天馬行空的構思，但未嘗不可，政府須超前規劃，以應對大橋人流量上升，接待旅客的基建要適時落成，避免東涌亂象再現。 大量內地旅客經大橋來港，出現逼爆東涌問題。立法會議員田北辰建議，政府在大橋人工島上興建停車場和綜合購物城，為東涌疏導旅客，類似構思早有人提出，如由鄉事派人士籌建的落馬洲購物城，用意雖好，但地點不對，旅客稀少，未能吸引旅客到訪消費。 在大橋人工島上興建綜合購物城，需要中...
2018-11-19
在剛過去的周四，新加坡賽馬公會公佈了一個令全球馬圈洩氣的消息，就是鑑於目前當局正在重整架構的關係，擬定於明年五月復辦的兩場國際賽將會暫停，同時宣佈由明年一月開始，除五班賽的獎金有所提升，以及新馬賽的獎金得以維持外，其餘所有班次賽事的獎金都會減少。對於當地賽馬從事員來說，無疑是個打擊。 筆者有幸曾到當地採訪港隊馬匹出爭國際賽。記得在二○一○年，「綠色駿威」在KrisFlyer國際短途錦標擊敗馬王「火箭人」奪標，賽後一眾香港記者都感到無比興奮。賽事完結後即下起雷雨，為了將第一手資訊帶給馬迷，筆者要在風雨下與幕後進行訪問，雖然最終全身濕透，但這也成為最難忘的採訪經驗之一。新加坡國...
2018-11-19