  • 2018年11月19日 星期一
  • 24º
  • 69%
熱門： 格蘭披治瑪麗走犯金馬獎APEC車房

日報新聞 > 港聞

車船及購物優惠向長者致敬

2018-11-19 列印
　　昨天是「長者日」，為向六十五歲以上老友記致敬，他們可以享受各種交通及購物優惠。

　　長者昨天使用長者八達通可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，但機場快線、往來羅湖及落馬洲站的車程則不適用。

　　長者亦可免費乘搭九巴及龍運巴士的所有路線（機場線除外），也可免費乘搭新巴及城巴所有路線、新渡輪部份航線的普通客位、電車、山頂纜車及24M、25、17M、108A綠色專線小巴和新大嶼山巴士。

　　另外，社署舉辦「長者日消費優惠」活動，全港逾一千三百間食肆和零售店為長者卡持有人提供九折以上或其他形式的優惠。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd