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的士女客無扣安全帶 撞車頭撼擋風玻璃

2018-11-19 列印
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　　一名二十五歲姓王華裔挪威女子，回港出席友人婚宴，昨日凌晨約三時，她出席婚宴後乘的士返港島石澳寄住友人住所，的士駛至石澳道銀坑村對開，在一個右彎失控越線，與反方向一輛私家車迎頭相撞。坐前座車頭的王女疑沒扣安全帶，頭部撞向擋風玻璃，玻璃爆裂，血流披面恐破相。

　　七十一歲姓黃的士司機及四十七歲姓李私家車司機分別手肘、頭及腰部受輕傷，三人其後獲救送院治理。受意外影響，現場往返石澳交通擠塞一小時。

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