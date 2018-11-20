佔中案開番 控方:倡堵中環已構成煽惑 選中心地帶經精心計算

佔中行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人同被控串謀犯公眾妨擾等罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。主控官資深大律師布思義宣讀開案陳詞，指「佔中三子」共同發起「讓愛與和平佔領中環」公民抗命運動至啟動佔中運動，而三人選址中環是經過精心計算，以阻礙香港中心道路，來迫使政府回應其普選訴求，這已足以構成煽惑他人犯妨擾罪。



九名被告分別為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，他們分別涉嫌被控串謀犯公眾妨擾罪、煽惑他人犯公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪的六罪。



佔中三子於一三年三月二十七日舉行記者會宣讀「Manifesto」（信念書），啟動佔中運動。戴在記者會表示佔中包含四個步驟：簽署誓約、商討日子、公民授權過程，以及公民抗命行動。完成首三個步驟後，便會就一七年特首選舉提出具體方案，如政府漠視公民的民主訴求，又提出與國際普選標準不符的選舉方法，便適時以「佔領中環」作公民抗命。而佔中三子在記招的公開言行，提倡以非法堵路方式佔領中環附近公眾地方和道路時，足以構成串謀犯公眾妨擾行為。



持續公開宣傳佔中



戴又於一三年六月九日在港大舉行首次商討日概述佔中行為是「民主商討、公民授權、確立方案、公民抗命、佔領中環、爭取普選」，三子同年七月一日在遮打花園舉行公開集會時表明會參與公民抗命。控方強調三子提出的佔中行動實屬違法，而選址中環是經過深思熟慮、精心計算，在作為香港中心地帶的中環作不合理的道路阻礙，以迫使政府回應其普選訴求，導致公眾利益受損，而三子須互相為對方獨自所作出的言行負責。



全國人大常委會於一四年八月三十一日就一七年特首選舉作決定後，引發學生示威遊行。有示威者在一四年九月二十六日闖入政府東翼大樓，警方同日在添美道與夏愨道交界設下防線以阻止示威者通過夏愨道闖入添美道位置，警方當日中午拘捕佔據在政總政府東翼前地公民廣場的示威者，即使警方宣佈會大規模拘捕，但添美道集會持續。三子於一四年九月二十六日凌晨一時半許上台宣佈「佔領中環正式啟動」，要求時任特首梁振英必須重新交出反映港人真實意願的政改報告，否則佔中行動將會升級。陳健民指若警方以催淚氣體驅散示威者，將盡快通知大家如何採取措施，又呼籲示威者跟從台上指示。



戴耀廷：刑期長短都要受



三子及後持續參與和支援佔領，戴於一四年十月三日呼籲在旺角的示威者加入金鐘佔領陣營，陳在同年十月八日則指希望佔中行動持續與政府對話有結果為止。佔領行動進行至同年十二月二日，三子公開宣佈「雨傘運動」發起逾二十個月，三子於十二月三日到中區警署自首，而佔領行動於十二月十一日警方清場後告終。



戴耀廷昨天受審前表示，冀上庭重新講述佔中的來龍去脈，被問及預計刑期多久，戴說：「長短都要受啦」。