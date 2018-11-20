陳淑莊邵家臻等六人 被指佔中「夥同犯罪」

佔中行動案昨開審，第四至七被告陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華在一四年九月廿七日到台上擔任集會主持人，強烈呼籲示威者留守添美道繼續公民抗命，並號召示威者召集更多人到場增援，又着示威者指引其他人進入添美道的路線，並呼籲示威者帶備食物和物資以作長時間持續抗爭。控方指四人在「夥同犯案」。



張秀賢於一四年九月廿七日下午三時四十三分在台上表示，添美道近乎被佔據，又指公民抗命仍在進行中，但人數仍然不太足夠，便呼籲示威者繼續叫朋友到場增援，「逼爆」添美道及附近道路，以令佔中行動成為大規模的公民抗命行動。



張與邵家臻於在一四年九月廿七日約於凌晨一時半宣佈集會人數逾五萬人，張、鍾耀華與「佔中三子」於一四年九月廿八日一同宣佈「佔領中環正式啟動」，而陳淑莊響應戴耀廷所指「咁大家要準備去飲」的說話，並向示威者稱「大家努力叫多啲朋友出嚟飲，我哋大排筵席，係咪咁話呀？ 十萬人一齊飲又如何呀，啱唔啱呀？」。



張和鍾則呼籲示威者留守不同防線，防範警方驅散，並呼籲示威者召喚更多人前來添美道。鍾更建議示威者進行音樂會和野餐等活動，呼籲要「落地生根」。



夏愨道、龍匯道、分域碼頭街和龍和道等道路在九月廿八日下午開始受阻，邵和鍾又在九月廿八日下午要求示威者叫朋友到場增緩，「反包圍」添美道以防警方驅散，並號召「逼爆金鐘」和「佔領馬路」。控方認為在一四年九月廿七日至廿八日期間，四名主持人陳淑莊、邵家臻、張秀賢和鍾耀華「夥同犯案」，煽惑添美道示威者長時間或無限期留守，又煽惑示威者召集更多人到場不合理地擾亂交通，損害公眾。



黃浩銘於一四年九月廿八日下午約四時許用揚聲器指示分域碼頭一帶的示威者「反包圍」添美道，亦呼籲召喚示威者更多人到場，以阻礙警方清場另呼籲在附近街道的示威者到分域碼頭行坐下來，並指揮示威者移到分域碼頭近龍匯道一帶以拓展佔領範圍。李永達在一四年九月廿八日下午四時用揚聲器呼籲位於夏愨道示威者步往添美道會合其他示威者，再坐地以佔領夏愨道全部六條行車線。



各被告今被安排在法庭犯人欄內聽審，各人並就各自面對的控罪再次確認答辯，他們均表示不認罪。