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港鐵主席任期延長 馬時亨再留半年

2018-11-20 列印
　　港鐵主席馬時亨（圖）三年任期將於今年年底屆滿，特區政府昨天宣佈，再度委任馬時亨為港鐵公司董事局主席，任期由明年一月一日起生效至六月三十日，為期六個月。港鐵表示歡迎。

　　馬時亨透過港鐵新聞稿表示，冀在餘下任期繼續推動公司精益求精，盡力迎合乘客與日俱增的期望；又指早前已向政府表明意願，會留任一段時間去完成招聘新任行政總裁這項重要任務。政府發言人稱，正物色接替馬時亨出任港鐵公司董事局主席的合適人選，會在適當時候公佈任命。
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