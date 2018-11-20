馬時亨透過港鐵新聞稿表示，冀在餘下任期繼續推動公司精益求精，盡力迎合乘客與日俱增的期望；又指早前已向政府表明意願，會留任一段時間去完成招聘新任行政總裁這項重要任務。政府發言人稱，正物色接替馬時亨出任港鐵公司董事局主席的合適人選，會在適當時候公佈任命。
港鐵主席任期延長 馬時亨再留半年
馬時亨透過港鐵新聞稿表示，冀在餘下任期繼續推動公司精益求精，盡力迎合乘客與日俱增的期望；又指早前已向政府表明意願，會留任一段時間去完成招聘新任行政總裁這項重要任務。政府發言人稱，正物色接替馬時亨出任港鐵公司董事局主席的合適人選，會在適當時候公佈任命。
佔中案開番 控方:倡堵中環已構成煽惑 選中心地帶經精心計算
佔中行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人同被控串謀犯公眾妨擾等罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。主控官資深大律師布思義宣讀開案陳詞，指「佔中三子」共同發起「讓愛與和平佔領中環」公民抗命運動至啟動佔中運...
2018-11-20
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成都街頭現「旋轉真馬」 網民怒斥遊戲太殘忍
近日四川成都雙流萬達廣場驚現「旋轉真馬」，遊戲以四匹活馬代替木馬，馬匹被綁在圓形場地的鋼管上，以電機驅動，每天馬匹不停繞圈四個多小時。有工作人員稱，本來就要每天遛馬，這個遊戲能讓牠們走動走動。網民怒斥這種做法太殘忍不人道。 員工辯稱當遛馬 萬達廣場的「旋轉真馬」價格則由每人十元至五十元人民幣不等。一名工作人員稱，這個遊戲已營運兩個月，而遊戲用的是經過專業訓練的小馬，共有六匹，但一般只牽四匹。現場有三名訓練員看守，馬匹「工作」四個多小時，每次旋轉逾四分鐘，約走十多圈。 有工作人員辯稱，本來每天都要遛馬，不然馬匹的腿會變粗，遊戲能讓馬匹走動走動。不過，四川天驍俱樂部執行董事總經...
2018-11-20
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彭博140億捐贈母校
美國億萬富豪、前紐約市長彭博周日宣布，將向母校約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）捐出十八億美元（約一百四十億港元），以資助校內中低收入本科生。這是美國歷來金額最大的院校捐款，外界認為，他此舉是為競逐二○二○年總統大選鋪路。 美國頂尖學校的高等教育費用，每年動輒超過五萬美元（三十九萬港元），對大部份家庭來說難以負擔。
2018-11-20
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盡覽山海雙景 深水灣道39號高曠廳堂寬敞舒適
位於港島南區的深水灣道39號，市場正有一個罕有洋房放售，實用面積2938方呎，另設有1762方呎的平台花園，大宅樓高3層，從天台居高臨下，能夠飽覽整個深水灣及高爾夫球場。 深水灣道39號於1...
2018-11-20
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蘋果削定單 科技股受壓 外圍政局不穩 杜指挫396點
英國脫歐前景未明朗，意大利預算赤字僵局未化解；蘋果股價下挫，令科技股板塊受壓；加上周日落幕的亞太經合組織（APEC）峰會不歡而散，拖累美股早段全線回落。杜指初段曾跌262點，報25151點；標普500...
2018-11-20
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報國搏盡 爭藍獅正選 基奧特吐「烏」氣
近日在車路士失去正選席位的法國前鋒基奧特，希望藉國家隊表現重奪藍獅領隊沙尼歡心，今晚法國友賽主場迎戰烏拉圭必使出渾身解數，助高盧雄雞擊敗烏拉圭，讓球主客和讓一球捧「主勝」。 （有線603、604台周三凌晨4:00直播） 自從西班牙前鋒艾華路莫拉達腳風回順，基奧特在近三輪英超退居後備，僅在歐霸盃才有機會正選披甲。基奧特樂意接受隊內的良性競爭，揚言由國際賽開始爭取表現：「我當然希望有更多上陣機會，但亦知道藍獅有很多出色前鋒。我不會放棄，會把握所有賽事爭取表現，為正選而努力。」法國上場歐國聯0:2負荷蘭終止各賽十五仗不敗，幸近況仍勝友賽三連敗的烏拉圭，加上主場之利勝券在握...
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琉森湖型格酒店
琉森湖（Lake Lucerne）是瑞士中部的旅遊勝地，有不少觀光船從舊城開出，提供專業的遊湖導賞服務。不過距離舊城約二十分鐘船程、歷史悠久的Bürgenstock酒店，更有自家的豪華遊船及登山纜車，...
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無線台慶壓軸玩頒獎 黃智雯袁偉豪封星馬視帝后
無線（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》昨晚在將軍澳電視城舉行，無線早前宣佈取消每年在星馬兩地舉行的《星和無線電視大獎》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，改在昨晚一併頒發，結果由黃智雯憑《三個女人...
2018-11-20
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社論——動員駐外官員 積極反游說
美國眾議院一委會員發表報告，批評中國對香港壓制和干預，建議美國政府將香港與內地視為同一關稅區，以限制高科技輸港。英國下議院八名跨黨派議員向國會提議案，動議譴責特區政府起訴「佔中」人士。美英兩國不約而同齊出招，衝着香港而來，事不尋常，反映香港面對複雜的國際形勢，特區政府不應只隔空回應，須主動出擊採取積極行動，加強在美英的游說行動，除了要加以反駁，制衡誤導言論，還向美國政界與傳媒擺出事實，令他們知道實情。 中美貿易戰前景不明，美國眾議院選擇此時針對香港，似有為貿易戰爭取籌碼，以向中國施加壓力。而英國下議院不惜干預香港，除了挺佔中搞手，也令人感到是針對《金融時報》編輯馬凱不獲簽證...
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田泰安睇好勁有波幅
田泰安於周三、周日披甲後，便須停賽兩次，至下月五日的國際騎師賽夜才復出。昨晨收操後，他表示今次乃季內首度停賽，影響多大未知，自己可做到的便只能在眼前這兩次賽事盡力數胡。而明晚座騎中，他認為以「勁有波幅」和「忠心美麗」的機會最好。 呂廄「勁有波幅」最近連續三場取得亞軍，而擊敗過牠的「活影」和「環保動力」均屬惡馬，賽績硬淨。明晚回師谷草一六五○米屬勝程，田泰安認為牠的爭勝機會較前好︰「『勁有波幅』出閘穩定兼跑法主動，可是沙田馬場的跑道闊兼直路長，埋門短兵相接時，牠始終比較蝕底，今次回師跑馬地則有利於發揮，加上抽得五檔而具前速的對手不多，『勁有波幅』當有望一放到底收復連仗之失。」...
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