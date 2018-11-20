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「逃犯」案李亮提堂

2018-11-20 列印
　　上周五發生的瑪麗醫院「走犯」事件，疑犯李亮，前稱李俐華，被控一項逃離合法羈押罪，有指他疑為香港上市公司中國環保科技（646）第二大股東，是劍橋大學醫學士和劍橋大學神經生理學博士，專業生殖醫學科技。

  助逃兩名男子、次被告桑田（三十三歲）及第三被告詹貴友（三十一歲），被暫控協助及教唆逃離合法羈押罪，案件昨於東區法院提堂。三人上庭時似乎十分好奇，四處張望，神情坦然，但李亮不知為何一直眨眼。

  三人無須答辯，李及詹沒申請保釋，桑申請保釋被拒，三人繼續還押。

  控方申請將案件押後至下月十七日再訊。
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