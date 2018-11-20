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落馬洲八鄉檢值3500萬大麻

2018-11-20 列印
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　　警方昨日於落馬洲及八鄉拘捕兩名本地男子（見圖），檢獲一千七百三十棵大麻，重約一百二十公斤，市值三千五百萬元，是警方近年來檢獲第二大宗的大麻種植案。
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