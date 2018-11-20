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美股中段跌319點

2018-11-20 列印
　　英國脫歐前景不明朗、意大利預算赤字僵局未化解，歐洲股市個別發展。杜瓊斯工業指數中段跌三百一十九點五七，報二五○九三點；納斯達克指數跌一百六十點五八，報七○八七點。滙控美國預託證券報六十五點八港元，較香港收市跌零點二五元；騰訊美國報二百八十九點三一元，跌一點八九元。
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