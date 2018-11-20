港發現第二宗鼠傳人戊肝

香港發現第二宗懷疑由老鼠傳染人類的戊型肝炎個案。衞生署表示，新增的患者為一名七十歲已退休女士，自身免疫力不足，有長期病患，她曾於廣華醫院接受治療，已康復出院。其後經港大篩查，發現其血液樣本有大鼠戊型肝炎病毒，並於本月通報衞生署衞生防護中心。



患者為退休婦現已康復



衞生署指，該名女患者自去年五月一日出現腹痛、頭痛、厭食、疲倦和心悸等病徵，五月四日入住廣華醫院接受治療，同月八日痊瘉並出院。病人於同月五日採集的血液樣本對戊型肝炎病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。



至今年九月底，港大公佈發現全球首宗老鼠傳人戊型肝炎後，院方翻查該名病人紀錄，確認屬老鼠傳人戊型肝炎個案，並於本月通報衞生署衞生防護中心。與首宗確診個案一樣，女患者同樣居於黃大仙區。衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人記不起曾接觸鼠隻或其排洩物，以及曾在住所見過鼠隻，而根據所得的流行病學資料，有關感染源頭及途徑均未能確定。中心表示，已就個案通知食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組。



黃大仙彩雲南區議員沈運華回覆本報查詢時指，自本港首宗由老鼠傳染人類的戊型肝炎個案出現後，雖然該區的衞生情況明顯有改善，但平均每個月仍收到三至四宗鼠蹤報告，其中近日有居於八樓的女住戶投訴看到有老鼠入屋，擔心仍未離開。他促請，署方盡快採用新科技滅鼠，並改善滅鼠患指數未能反映實況的問題。



對於出現第二宗個案，食物及衞生局局長陳肇始表示十分關注，指已即時派員到黃大仙區加強清潔，並聯同房屋署、領展和其他相關單位，集中在鼠患黑點滅鼠，呼籲巿民及食肆注意衞生，強調會一直監察整體情況。