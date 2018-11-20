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九巴籲捐肝救員工 逾20熱心市民查詢

2018-11-20 列印
■九巴形容同事江振超不但工作盡責，更是一名「好爸爸」。
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　　人間有情！九巴前晚在其facebook專頁發帖指，同事江振超發現患上急性肝衰竭，急需肝臟移植。他目前情況危急，正在瑪麗醫院深切治療部留醫。

  九巴專頁形容江為人樂觀，工作盡責，在九巴服務超過二十年，是家中經濟支柱；與太太育有兩名分別十一歲及三歲的子女，是一位好爸爸。九巴呼籲年滿十八歲、血型是B型或O型的市民，可到醫院進行捐肝評估；而有親人離世者，則可考慮捐出屍肝。九巴發言人表示，帖文一出不足一日，截至昨早十一時已收到超過二十位熱心市民查詢，表示願意捐肝，而江振超的姑姐亦正在進行捐肝評估。
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