九巴籲捐肝救員工 逾20熱心市民查詢

美國眾議院一委會員發表報告，批評中國對香港壓制和干預，建議美國政府將香港與內地視為同一關稅區，以限制高科技輸港。英國下議院八名跨黨派議員向國會提議案，動議譴責特區政府起訴「佔中」人士。美英兩國不約而同齊出招，衝着香港而來，事不尋常，反映香港面對複雜的國際形勢，特區政府不應只隔空回應，須主動出擊採取積極行動，加強在美英的游說行動，除了要加以反駁，制衡誤導言論，還向美國政界與傳媒擺出事實，令他們知道實情。 中美貿易戰前景不明，美國眾議院選擇此時針對香港，似有為貿易戰爭取籌碼，以向中國施加壓力。而英國下議院不惜干預香港，除了挺佔中搞手，也令人感到是針對《金融時報》編輯馬凱不獲簽證...

2018-11-20